ВТБ модернизирует свой онлайн-банкинг почти за миллиард

Банк ВТБ 6 марта разместил открытый конкурс на модифицирование системы «ВТБ-онлайн», стартовая цена составляет 968 млн рублей.

Согласно конкурсной документации, для выполнения заданий в рамках этого подряда исполнителю потребуется потратить 363 750 человеко-часов. Их стоимость будет зависеть от степени сложности работ: от 2 000 рублей за тестирование третьего уровня сложности до 3 600 рублей за управление проектом и проектирование архитектуры первого уровня сложности. На все работы отводится 36 месяцев.

Арифметический расчет позволяет предположить, что на выполнение поставленной перед программистами банком ВТБ задачи потребуется постоянная работа команды из минимум 60 человек.