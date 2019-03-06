Поклонская в аниме-образе и генеральском кителе стала лицом крымской косметики. Она лично утверждала макеты
Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская стала лицом косметики полуострова. Об этом 6 марта пишет «Крыминформ».
Местный комбинат «Крымская роза» выпустил лимитированную серию воды из лепестков роз. На этикетке изображена Поклонская в белом генеральском кителе. Образ напоминает об аниме, что производители не преминули использовать. Надпись на этикетке гласит: «Няш-мяш, Крым наш». Гендиректор компании-производителя Иван Гладун заявил, что Поклонская лично одобрила макеты.
«В феврале нас (комбинат «Крымская роза») посетила Наталья Владимировна, она была на производстве. Обсудили с ней эту идею. Согласовали все макеты», – рассказал Гладун.
Поклонская стала лицом крымской косметики. Комбинат «Крымская роза» выпустил специальную лимитированную серию воды из лепестков роз с изображением бывшего прокурора Крыма. Попробовать (не в смысле выпить, а в смысле побрызгать на себя в косметических целях) розовую воду можно будет в воскресенье в Ливадийском дворце. Там же читателям представят и новую книгу Поклонской ⠀ #Крым #Крыминформ #Поклонская #Крымскаяроза #косметика #книга #презентация #Crimea #news #crimeainform #Russia
Презентация новой розовой воды состоится 10 марта в Ливадийском дворце, который особенно любим Поклонской из-за того, что там располагалась резиденция Николая Второго.