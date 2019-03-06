Поклонская в аниме-образе и генеральском кителе стала лицом крымской косметики. Она лично утверждала макеты

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская стала лицом косметики полуострова. Об этом 6 марта пишет «Крыминформ».

Местный комбинат «Крымская роза» выпустил лимитированную серию воды из лепестков роз. На этикетке изображена Поклонская в белом генеральском кителе. Образ напоминает об аниме, что производители не преминули использовать. Надпись на этикетке гласит: «Няш-мяш, Крым наш». Гендиректор компании-производителя Иван Гладун заявил, что Поклонская лично одобрила макеты.

«В феврале нас (комбинат «Крымская роза») посетила Наталья Владимировна, она была на производстве. Обсудили с ней эту идею. Согласовали все макеты», – рассказал Гладун.

Презентация новой розовой воды состоится 10 марта в Ливадийском дворце, который особенно любим Поклонской из-за того, что там располагалась резиденция Николая Второго.