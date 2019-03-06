Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, когда же забьет Дзюба

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак 6 марта в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы рассказал о травмированных игроках и прокомментировал отсутствие голов у нападающего Артема Дзюбы.

«Из тех, кто в заявке, точно не сыграют Ерохин и Маркизио, они восстанавливаются после травм. Остальные все готовы. Отсутствие голов у Дзюбы? Самое главное, что команда выигрывает. На данном этапе забивают другие футболисты. Думаю, когда будет нужно, и Дзюба будет забивать. Мы все делаем всё, чтобы как можно лучше готовиться, подходить от матча к матчу в лучшей форме. Ничего страшного нет. Думаю, он забьет голы, когда будет нужно команде», – цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

В последний раз Дзюба забивал в октябре 2018 года. Напомним, первый матч против «Вильярреала» «Зенит» проведет 7 марта в Петербурге. Ответная встреча пройдет 14 марта в Испании. «Зенит» в чемпионате России идет на первом месте, «Вильярреал» в испанской «Ла Лиге» – на 18-м из 20.