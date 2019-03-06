«Это недопустимо перекладывать на плечи родителей». Минпросвещения ответило на предложение чиновницы из Владимира прекратить кормить детей в школах
Министерство просвещения РФ вступило в заочную полемику с главой департамента образования Владимирской области после ее резонансного заявления о том, что «нет такой обязанности — выделять средства на питание детей». Как пишет 6 марта ТАСС, в Минпросвещения призвали не перекладывать ответственность на родителей.
«Министерство подчеркивает обязанность регионов обеспечивать процесс питания в школах, уделяя особое внимание льготным категориям», – заявили в ведомстве. По мнению Минпросвещения, и доставкой, и организацией питания должны заниматься власти и учебные заведения. «Это недопустимо перекладывать на плечи родителей», – подчеркивается в заявлении министерства.
Ранее глава департамента образования Владимирской области Ольга Беляева попыталась обосновать, почему питание младшеклассников в регионе перестанет быть бесплатным. «Организация питания детей — ответственность родителя, а что является ответственностью образовательной организации? Обеспечение условий для организации питания <...> Нет такой обязанности ни у органов местного самоуправления, ни у департамента образования, ни у школы выделять средства на питание детей», – заверила чиновница от образования. По ее оценке, в данный момент у муниципальных образований появились «новые темы», на которые тратятся бюджетные средства, поэтому вопрос питания отошел на второй план.
Справка:
Напомним, что это не первый раз, когда спорные высказывания российских чиновниц вызывают большой резонанс. Так, осенью 2018 года министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей», и отметила, что «макарошки стоят всегда одинаково». В ноябре руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с волонтерами сказала, что государство «ничего не должно» подрастающему поколению. «Государство не просило вас рожать», – заявила она. Обе чиновницы покинули свои посты. 24 января 2019 года спикер Новгородской областной думы Елена Писарева подверглась критике за скандальное заявление о том, что матери, родившей после 30 лет, «деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить». Так чиновница прокомментировала областной закон, по которому устанавливаются выплаты в 100 тысяч рублей за первенца для женщин не старше 29 лет. В конце января также отличилась глава департамента управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова, которая назвала завышенными требования учителей, которые не хотят получать 9 тысяч рублей.
Неоднократно предпринимались и попытки как-то повлиять на словоохотливых чиновников. Так, председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать своеобразную доску позора с неоднозначными высказываниями народных избранников. Депутат от фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ Сергей Казанков, в свою очередь, подготовил проект закона, который предусматривает административное наказание за «оскорбительное и неуважительное отношение к избирателям» со стороны чиновников.
«Фонтанка» предложила своим читателям помочь Володину собрать цитаты депутатов для «доски позора».