«Это недопустимо перекладывать на плечи родителей». Минпросвещения ответило на предложение чиновницы из Владимира прекратить кормить детей в школах

Министерство просвещения РФ вступило в заочную полемику с главой департамента образования Владимирской области после ее резонансного заявления о том, что «нет такой обязанности — выделять средства на питание детей». Как пишет 6 марта ТАСС, в Минпросвещения призвали не перекладывать ответственность на родителей.

«Министерство подчеркивает обязанность регионов обеспечивать процесс питания в школах, уделяя особое внимание льготным категориям», – заявили в ведомстве. По мнению Минпросвещения, и доставкой, и организацией питания должны заниматься власти и учебные заведения. «Это недопустимо перекладывать на плечи родителей», – подчеркивается в заявлении министерства.

Ранее глава департамента образования Владимирской области Ольга Беляева попыталась обосновать, почему питание младшеклассников в регионе перестанет быть бесплатным. «Организация питания детей — ответственность родителя, а что является ответственностью образовательной организации? Обеспечение условий для организации питания <...> Нет такой обязанности ни у органов местного самоуправления, ни у департамента образования, ни у школы выделять средства на питание детей», – заверила чиновница от образования. По ее оценке, в данный момент у муниципальных образований появились «новые темы», на которые тратятся бюджетные средства, поэтому вопрос питания отошел на второй план.