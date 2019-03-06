Кадровые рокировки в Смольном продолжаются: в комитет по экономической политике перешел финансист из транспортного блока

Алексей Зырянов, шесть лет занимавший должность заместителя председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры, сменил ведомство: теперь он зампред в комитете, отвечающем за экономическую политику и стратегическое планирование (КЭПиСП). Информация об этом 6 марта появилась на официальном сайте правительства Петербурга.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Зырянов проработал с марта 2013-го по март 2019 года. В ведомстве он отвечал за финансовое планирование и госзакупки. В КЭПиСП его непосредственные обязанности будут другими: в числе полномочий Зырянова оказались управление программно-целевым планированием, бюджетным нормированием и ценообразованием, а также непосредственная координация работы ведомства.

Напомним, что накануне перехода Зырянова КЭПиСП возглавил Валерий Москаленко, который сменил на этом посту Ивана Филиппова, автора стратегии развития Петербурга до 2035 года. Кроме того, сегодня, 6 марта, стало известно о назначении Ильи Ткачева на место нового советника по транспорту временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова. Ранее 34-летний петербуржец давал свои рекомендации министру.