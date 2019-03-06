Когда ремонт в новой квартире - в удовольствие

Качественная предчистовая отделка поможет новоселам сэкономить время, деньги и нервы, а также даст возможность раскрыть свой творческий потенциал.

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Около 60% квартир в Петербурге сдается с готовой отделкой. Но это вовсе не означает, что у новоселов получится как в рекламе – «въезжай и живи». Ремонт в новой квартире вынуждены делать даже новоселы, купившие квартиру с отделкой «под ключ». Причины бывают разные – плохое качество отделочных работ, унылый дизайн или дешевая сантехника. Но результат всегда один: люди исправляют то, что им не нравится, и откладывают новоселье на долгие месяцы. Не верите? Зайдите в соцсети или на любой сайт недавно сданного жилого комплекса и почитайте отзывы жильцов. Одни жалуются на застройщика, другие даром отдают сантехнику или двери (ну не нравится!), третьи обсуждают, что они успели переделать. Пожалуй, ничего не меняют только те собственники, которые покупают недвижимость для сдачи в аренду.

Что же делать – брать жилье без отделки и всем заниматься самим? Это не выход. Черновая отделка, например, требует профессионального подхода, потому что это самая сложная и затратная (как физически, так и финансово) часть ремонта. Без бригады профессионалов своего дела здесь не обойтись. Согласитесь, если клеить обои и красить стены хоть раз в жизни приходилось каждому, то выравниванием пола и электроразводкой занимались единицы. Любая ошибка на этом этапе обойдется очень дорого.

А вот предчистовая отделка позволяет, с одной стороны, не тратить время, силы и деньги на тяжелые и сложные отделочные работы, а с другой – помогает легко и быстро сделать ремонт, создав интерьер «под себя». Именно с такой отделкой продаются квартиры в жилых комплексах «Образцовые кварталы», которые расположены в Пушкинском районе Петербурга. Застройщик – компания «Терминал-Ресурс», выполняет в жилых помещениях всю черновую отделку. А это значит, что пол и стены в квартирах выровнены, потолки отделаны таким образом, что в дальнейшем их легко покрасить или установить подвесные конструкции. В жилых помещениях установлены входные металлические двери с двумя замками, двухкамерные пластиковые окна с клапанами притока воздуха. Причем, и двери, и окна – высокого качества, так что менять их точно не захочется. Выполнена внутриквартирная разводка электрических сетей, установлены выключатели и розетки. Если их расположение устроит новоселов, можно оставить все, как есть. А если захочется что-то изменить, то для этого не придется снимать уже поклеенные застройщиком обои или разбивать окрашенные и декорированные стены. Выполнена разводка систем водоснабжения, то есть жильцам остается лишь выбрать и установить сантехнику.

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Во всех «Образцовых кварталах» для отопления вместо привычных радиаторов используется система теплого водяного пола, температуру которого можно регулировать. К моменту сдачи дома теплые полы уже смонтированы и готовы к использованию. К слову, в процессе ремонта отсутствие батарей открывает широкие горизонты для воплощения в жизнь любых дизайнерских задумок по обустройству интерьера. Не нужно забывать и об универсальности теплых полов – их можно устанавливать практически под любой тип современного напольного покрытия.

Как показывает практика, предчистовая отделка позволяет выполнить ремонт в короткие сроки – от трех до пяти недель. Например, жители комплекса «Образцовый квартал 3» получили ключи от квартир в конце декабря, а уже сейчас многие новоселы заканчивают отделку и готовятся к заселению. От предыдущих проектов компании ЖК «Образцовый квартал 3» отличают места под камины на последнем этаже. А эркеры и трехметровые потолки добавляют еще больше света и простора в квартиры для комфортной жизни. Как признаются жители третьего «Образцового», даже ремонт в таких квартирах делать интересно – выбор вариантов и оригинальных решений гораздо шире. Можно, к примеру, «поиграть» с благородной темной цветовой гаммой, ведь в помещении всегда будет светло благодаря панорамным окнам. А можно в просторной двухкомнатной квартире сделать перегородку и превратить ее в уютную «трешку» – свободные планировки это позволяют.

Так что предчистовая отделка – это возможность быстро и легко сделать ремонт, создав интерьер квартиры в своем вкусе, не отвлекаясь на дополнительные работы. А с помощью современных технологий и интернета выбор дизайнерских решений можно превратить в увлекательное занятие. Выбирайте и скачивайте любой из планировщиков, забивайте свои размеры помещений, используйте шаблоны цветовых решений и мебели. И начинайте двигать!

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya