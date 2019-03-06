На Балтийской таможне поймали Пикачу. Вместе с Минни и Китти он мог нанести ущерб на миллион рублей

Балтийская таможня не пропустила через границу крупную партию контрафактного товара. За выписанных из Китая покемона-нелегала, Китти и подружку Микки Мауса Минни петербургскую фирму ждёт административное наказание.

Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении 6 марта, под подозрение сотрудников ведомства попал прибывший из КНР груз аксессуаров для смартфонов с изображением известных героев мультфильмов. Кроме Pikachu, Hello Kitty и Minnie Mouse морем доставили чехлы с Миньонами, Чеширским котом, Винни-Пухом, персонажами «Истории игрушек» и «Лило и Стич». Однако только первые трое оказались «нелегалами». Представители правообладателей заявили, что разрешения на использование своих товарных знаков не давали.

В результате 1900 чехлов признали контрафактными, подсчитав, что правообладатель мог потерять на них более миллиона рублей. По закону неправомерное использование логотипа карается штрафом, подделку конфискуют и уничтожают. В пресс-службе уточняют, что чехлы ждала петербургская фирма. Вместо них нарушитель получил три административных дела.