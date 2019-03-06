Петербургский стартап в сфере квантовых вычислений привлек инвестиции в 100 миллионов рублей

Компания «Кванттелеком», созданная малым инновационным предприятием университета ИТМО ООО «Квантовые Коммуникации», привлекла инвестиции от телекоммуникационного оператора АО «СМАРТС» в размере 100 млн рублей. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе ИТМО.

«Кванттелеком» разрабатывает системы защиты данных на основе технологии квантового шифрования. В частности, стартап создал устройство, способное распределять ключ шифрования между двумя пользователями по волоконно-оптическому кабелю на расстояния до 200 км.

Как пояснил сооснователь компании и руководитель лаборатории квантовой информатики ИТМО Артур Глейм, применять технологию могут банки и финансовые учреждения, промышленные предприятия, центры обработки данных, провайдеры телекоммуникационных услуг, органы государственной власти и даже индустрия развлечений.

АО «СМАРТС», которое работает над созданием систем управления географически распределенными центрами обработки данных, рассчитывает использовать разработки «Кванттелекома» в своей сети, а также выпускать совместно с ним линейки устройств под запросы разных рынков.

Мировой рынок квантовых коммуникаций в 2018 году достиг 1 млрд долларов, из которых 250-300 млн долларов приходятся на Китай. Темпы роста глобального рынка технологий защиты информации составляют 10% в год.

АО «СМАРТС» было создано в 1991 году Геннадием Кирюшиным. До 2017 года являлось оператором сотовой связи в 16-ти регионах РФ. Сейчас специализируется на создании защищенных автодорожных телекоммуникационных сетей, систем управления географически распределенными ЦОДами и решениями для «Умного города». Компания стала совладельцем 51% долей в «Кванттелекоме» летом 2018 года. 49% остались у ООО «Квантовые Коммуникации» (по 33% принадлежит Артуру Глейму, Сергую Козлову и компании «Неотех», 1% – ИТМО).