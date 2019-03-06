Весенний марафон подарков

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Успей получить весенние подарки от Застройщика жилых комплексов «Образцовые кварталы»!

Если Вы все еще не купили подарки своим любимым к 8 марта и планируете пробежаться по магазинам – заезжайте в торговый комплекс «ЛЕТО» на Пулковском шоссе. Там Вы можете сфотографироваться в креативной фотозоне с букетом от самого Александра Сергеевича Пушкина и поучаствовать в конкурсе* фотографий.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Сфотографируйтесь в нашей фотозоне с хэштэгом #Образцовыекварталы до 08.03.2019 включительно и разместите свое фото в Instagram с оригинальным слоганом. 12.03.2019 будут выбраны победители, а вручение подарков состоится в отделе продаж «Образцовых кварталов» по адресу: ул. Кокколевская, д. 1, БЦ «Перспектива».

zhiznvstileok запускает розыгрыш* весенних подарков с 04.03.2019г. по 08.03.2019г.

Условия участия просты:

Сфотографируйтесь с табличкой #Образцовыекварталы в фотозоне, расположенной в ТРК «Лето».

Разместите эту фотографию в своем профиле. Придумайте и напишите оригинальный слоган к своей фотографии.

Подпишитесь и оставайтесь подписанными на @zhiznvstileok.

По желанию Вы можете пригласить 2-3 профиля.

Лицо на фото не является обязательным условием, важно иметь открытый профиль на период проведения розыгрыша подарков.

12.03.2019г. будут выбраны победители.

Вручение подарков состоится в Отделе продаж ЖК «Образцовые кварталы» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «ПЕРСПЕКТИВА».

*Сроки конкурса: с 04.03.2019г по 08.03.2019г., организатор: ООО "Терминал-Ресурс", ИНН: 7820338713. Подробнее с уловиями конкурса, количестве призов и о сроках, месте и порядке получения призов можно ознакомиться по тел. (812) 719 19 19

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya