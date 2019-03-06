18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-6°C
/ Завтра: -1
$ 65.84р
74.42р
19:53 06.03.2019
Расширенный поиск

Город
06.03.2019 17:14
Печать

У метро «Озерки» сносят торговый комплекс. Владельцы задолжали Смольному за аренду миллион рублей

Комитет по контролю за имуществом Петербурга демонтирует многосекционный торговый павильон у метро «Озерки». Как сообщили в ведомстве 6 марта, принадлежащая городу территория площадью 180 кв. м незаконно использовалась для продажи продуктов питания, алкогольной и табачной продукции, непродовольственных товаров, оказания финансовых и бытовых услуг.

Договор аренды земельного участка с ООО «СтройИнвестПлюс», которому принадлежит торговый павильон, был расторгнут в марте 2018 года. Задолженность по арендной плате перед городом составляет более 1 млн рублей.

Предложение добровольно покинуть территорию компания проигнорировала, в итоге ее было решено освободить силами Центра повышения использования государственного имущества.

У метро «Озерки» сносят торговый комплекс. Владельцы задолжали Смольному за аренду миллион рублей

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
06.03.2019 16:37

Весенний марафон подарков

Успей получить весенние подарки от Застройщика жилых комплексов «Образцовые кварталы»!
ПАО «Группа ЛСР»
06.03.2019 14:55

В Красногвардейском и Приморском районах в продажу вышло 42,5 тыс. кв. м недвижимости

Март новинок от «Группы ЛСР» набирает обороты. Открыты продажи в новых домах комплексов «Шуваловский» и «Ручьи» – это 42,5 тыс. кв. м недвижимости, 536 квартир, цена от 80,5 тыс. рублей за квадратный метр.
ГК «КВС»
06.03.2019 14:11

Компания «КВС» расширила ассортимент квартир в интернет-магазине

Хорошая новость для всех, кто хотел совершить покупку квартиры в Ленинградской области через интернет-магазин. Компания «КВС» расширила свой сервис, благодаря чему, такая покупка стала возможна.
АО «Строительный трест»
06.03.2019 13:18

ЖК «Новое Купчино» аккредитован еще одним банком

Газпромбанк выдал ипотечную аккредитацию на покупку квартир в жилом комплексе «Новое Купчино» на пересечении Малой Бухарестской улицы и Дунайского проспекта.
предоставлено компанией "Radiotel"
06.03.2019 12:36

«Ленэнерго» на связи TETRA

АО «РадиоТел-СПб» заключило трехлетнее соглашение с ПАО «Ленэнерго». Подписание стало продолжением многолетнего сотрудничества компаний, которое началось еще в 2011 году.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
06.03.2019 11:54

Введена в эксплуатацию 5-я очередь «Нового Оккервиля»

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 5-й очереди жилого комплекса «Новый Оккервиль». В апреле начнется процесс передачи ключей дольщикам.
Setl Group
05.03.2019 13:59

Setl Group – лидер по объему текущего строительства в Петербурге

Холдинг Setl Group опередил всех конкурентов и в марте 2019 года стал лидером по объему текущего строительства в Санкт-Петербурге. Рейтинг опубликован на официальном сайте Единого реестра застройщиков
предоставлено компанией ARKAN
05.03.2019 13:15

Попытка угона на парковке магазина не состоялась

Вчера в 19:41 на парковке магазина на Лиговском проспекте пытались угнать автомобиль Skoda Yeti.
автор Поташко Д. А.
05.03.2019 13:08

"В бой идут одни старики", или Новые битвы на Рубинштейна

В городе на Неве новые войны жителей и баров на Рубинштейна
АО «Строительный трест»
05.03.2019 12:52

Новая школа в коттеджном поселке «Небо»

1 сентября 2019 года в комплексе коттеджей и таунхаусов «Небо», построенном компанией «Строительный трест» в поселке Кузьмоловский Ленинградской области, откроется английская школа.
ПАО «Группа ЛСР»
05.03.2019 12:37

В марте «Группа ЛСР» запустит продажи квартир сразу в десяти новых домах

«Группа ЛСР» значительно увеличивает предложение и объявляет месяц новинок. В марте компания начинает продажи квартир в десяти новых домах. Масштабные проекты, популярные районы, большой выбор планировок. Следите за новостями и выбирайте свой идеальный вариант!
«Аквилон Инвест»
05.03.2019 12:36

«Аквилон Инвест» презентовал чистовую отделку в готовых квартирах

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» представил варианты готовой чистовой отделки от застройщика в сданном ЖК «КосмосSTAR». Отделка в доме выполняется в двух цветовых решениях «Ваниль» и «Шоколад».