У метро «Озерки» сносят торговый комплекс. Владельцы задолжали Смольному за аренду миллион рублей

Комитет по контролю за имуществом Петербурга демонтирует многосекционный торговый павильон у метро «Озерки». Как сообщили в ведомстве 6 марта, принадлежащая городу территория площадью 180 кв. м незаконно использовалась для продажи продуктов питания, алкогольной и табачной продукции, непродовольственных товаров, оказания финансовых и бытовых услуг.

Договор аренды земельного участка с ООО «СтройИнвестПлюс», которому принадлежит торговый павильон, был расторгнут в марте 2018 года. Задолженность по арендной плате перед городом составляет более 1 млн рублей.

Предложение добровольно покинуть территорию компания проигнорировала, в итоге ее было решено освободить силами Центра повышения использования государственного имущества.