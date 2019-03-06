Наезд на пешехода на тротуаре у Невского попал на видео. В соцсетях ищут свидетелей

Об очередном наезде на пешехода на тротуаре в центре города сообщает 6 марта участник группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Иван. По его словам, он и есть тот самый пешеход.

ДТП, пишет Иван, случилось 24 февраля около 4 часов ночи на набережной канала Грибоедова, 16, у перекрёстка с Невским проспектом.

«Меня сбил чёрный внедорожник, водитель выехал на тротуар, совершил наезд и поехал дальше. Что было дальше, я плохо помню: как оказался дома, очевидцев происшествия и вообще все происходящее после наезда. В травму обратился на следующий день, сильные ушибы и ссадины. 25-го обратился в ГАИ, по сегодняшний день от сотрудников никаких сообщений не поступало, – пишет Иван. – Обращаюсь ко всем, кто был свидетелем данного происшествия, – отзовитесь».

Напомним, за последнее время на Невском проспекте произошло несколько тяжелых аварий, в том числе с наездами на пешеходов.

24 февраля на Невском проспекте, 55, «БМВ» вылетел на тротуар и снёс людей. Погибли гражданин США и уроженка Москвы, ещё трое оказались в больнице. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как водитель «БМВ» перед ДТП затягивается шариком.

19 февраля на перекрёстке Невского и канала Грибоедова троллейбус сбил пешехода: тот покачнулся, ступив на тротуар, и упал под троллейбус. Спасти мужчину не смогли.

30 декабря 2018 года на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки столкнулись Mercedes под управлением 31-летнего Олега Ходько и Subaru, за рулем которого сидел 27-летний Павел Микулич. Машину Ходько выкинуло на тротуар, он сбил семерых прохожих, в том числе двух детей.

Летом 2018-го стритрейсер, разогнавшись до предела, сбил 74-летнюю балерину Мариинки Ольгу Искандерову. По версии следствия, водитель при движении по Невскому в сторону площади Восстания не дал возможности пешеходу закончить переход проезжей части и совершил наезд.