Казнь торговца на Софийской овощебазе осталась без заказчика. Считавшийся инициатором убийства оправдан присяжными

В Петербурге прокуратура проиграла очередной суд присяжных. В этот раз невиновным сочли Арзумана Гасанова, которого обвинение видело заказчиком и спонсором расправы над торговцем.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 6 марта в Горсуде огласили вердикт по делу об убийстве на Софийской овощебазе. По версии обвинения, именно Гасанов задумал разобраться с соотечественником и в марте-апреле 2016 года нашёл помощников в Москве. Они подобрали киллера, получили пять миллионов на расходы, но выполнить заказ не смогли — жертва уехала из России.

Приманить его обратно Гасанов якобы решил смертью брата и сменил цель, пообещав исполнителям ещё 3,5 млн. В июне 2016-го на Софийской в торговца Исмаилова выпустили семь пуль. Стрелка едва не растерзала толпа. Он был задержан на месте, признался, получил 12 лет строгого режима. Двое уроженцев Азербайджана, которые поручили киллеру «работу», приговорены к 12 и 10,5 годам.

Гасанов попросил суда присяжных и не прогадал: невиновным его признали единогласно. Обвинение перед народным судом представлял прокурор Денис Ожиндовский.

Напомним, присяжные в Петербурге стабильно становятся на сторону обвиняемых. Так, ранее они оправдали Александра Курьякова по прозвищу Лось. Следствие считало его венцом преступной иерархии, но убедить в этом присяжных не вышло. Не устояли и обвинения по делу о расстреле транспортного ОМОН на Муринской дороге. Уже третья коллегия присяжных упорно не признаёт Алана Габараева виновным в убийстве тёти. В прошлом году был вынесен оправдательный вердикт для обвиняемого в создании преступного сообщества, также полностью были оправданы четверо фигурантов дела о наркотиках из Доминиканы.