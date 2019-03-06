В смертельном ДТП на «Коле» в легковушке погибла пассажирка, а грузовику досталось случайно

Стали известны подробности серьезной аварии с автобусом, произошедшей в Волховском районе Ленобласти утром 6 марта. Смертельные травмы получил не водитель легковушки, а пассажирка.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в 10:55 на 119-м километре федеральной трассы «Кола» 43-летний мужчина, двигаясь на автомобиле Renault Logan в сторону Мурманска, по неизвестной причине выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с пассажирским автобусом Higer под управлением 51-летнего водителя. После этого автобус врезался в грузовик, который был припаркован по всем правилам в специально отведенном месте.

В результате аварии водитель и трое пассажиров «Рено» получили тяжелые травмы, а еще одна пассажирка, 53-летняя женщина, погибла на месте. Ранее сообщалось, что погибший — водитель. В автобусе пострадали 10 человек: водителя увезли в тяжелом состоянии, пассажиров — с различными травмами. Среди них есть 16-летний подросток.

В ГИБДД отмечают, что одним из сопутствующих факторов ДТП стало отсутствие силового разделителя между встречными полосами движения. Такое же обстоятельство утром 6 марта стало одной из причин страшной аварии в Ставропольском крае, где погибли шесть человек.

Ранее также стало известно, что водитель попавшего в аварию автобуса работал на маршруте Тихвин – Санкт-Петербург нелегально: перевозчик «маскировался» под «Тихвинпассажиравтотранс» и официальный маршрут 860Д.