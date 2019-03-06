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Спорт
06.03.2019 16:27
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«Мы подчеркнем участие в регионе, откуда наш трубопровод начинает свой путь в Европу». Nord Stream 2 стал новым спонсором баскетбольного «Зенита»

Необычным спонсором обзавелся баскетбольный клуб «Зенит» из Петербурга. Как сообщает 6 марта пресс-служба команды, спонсорский контракт подписан с компанией Nord Stream 2, которая занимается строительством газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря.

Логотип Nord Stream 2 будет размещен на рекламных поверхностях и печатной продукции клуба. Кроме того, планируют развивать партнерство в разных направлениях — от приглашения на домашние матчи сине-бело-голубых до совместных социальных проектов. Какую именно финансовую помощь будет оказывать в обмен на это компания, не уточняется. 

«Баскетбольный клуб «Зенит» — важный стратегический партнер для нас, предоставляющий подходящую платформу для нашей компании. Этим партнерством мы можем подчеркнуть участие в регионе, откуда наш трубопровод начинает свой путь в Европу», – заявил глава департамента по связям с общественностью Nord Stream 2 Ульрих Лиссек.

Nord Stream 2 занимается строительством магистрального газопровода «Северный поток-2» из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км. Предполагается создание двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. По состоянию на конец января было построено около 500 километров. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

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