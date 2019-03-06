Часть жителей Колпино все еще не дождалась тепла после прорыва трехдневной давности. Два дома на резервной схеме из-за новой аварии

Третий день часть жителей Колпинского района Петербурга мерзнет в своих квартирах. Теплоэнергетики свою работу сделали, теперь с каждой холодной квартирой разбираются представители районной администрации и управляющих компаний.

Днем 6 марта читатели «Фонтанки» продолжают сообщать о проблемах с отоплением в Колпино. Дефект на улице Братьев Радченко образовался 4-го числа, сварочные работы и запитку системы аварийные бригады ГУП «ТЭК» закончили ближе к полуночи на следующий день, задержка была вызвана попаданием в систему воды. Ночью за дело взялись управляющие компании, однако запитать удалось не всех. Как сообщили в районной администрации, из почти 26 тысяч квартир, которые попали в зону аварии, по состоянию на половину четвертого дня 6 марта отрабатываются 553 заявки, это около двух процентов от всех тех, кто мерз с утра 4 марта. Проблемы с запиткой возникают из-за того, что во время работ по ликвидации аварии вода была слита полностью во всех 277 зданиях, сейчас в некоторых местах образуются воздушные пробки.

Проблемы с возвращением отопления возникли и в ряде социальных учреждений: три школы и два детских сада также не отогрелись к утру сегодняшнего дня. В шестом детском саду лопнула труба в одном из помещений, однако в настоящее время все работы завершены, воспитанники и ученики занятия прерывать не будут.

Тем временем на Заводском проспекте, 36, в Колпино утром 6 марта образовался новый дефект, в зоне два здания, оба переведены на резервную схему. Работы будут завершены в ближайшее время.