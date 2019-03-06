В Петербурге растет востребованность специалистов сферы IT и падает спрос на ручной труд

Ближайшие два-три года в Петербурге будет наблюдаться дефицит квалифицированных кадров, особенно в IT, образовании, здравоохранении. При этом спрос на ручной труд и руководящих работников сократится. Об этом говорится в исследовании Высшей школы экономики, результаты которого были опубликованы 6 марта.

Авторы исследования под названием «Прогнозирование потребности в кадрах на рынке труда Санкт-Петербурга» утверждают, что в ближайшие годы будет расти количество занятых в сфере персональных услуг, информационных технологий и образования.

Эксперты ВШЭ анализировали петербургский рынок труда с помощью машинной обработки данных порталов поиска работы, изучив около миллиона резюме и вакансий.

Ближайшие два-три года в городе сохранится дефицит специалистов по организации производственных процессов и операторов высокотехнологичного оборудования, говорится в исследовании. Самыми востребованными в IT должны стать руководители подразделений и специалисты по поддержке пользователей.

Наибольший прирост занятости авторы ждут среди аналитиков соцсетей и баз данных, операторов облачных технологий, дизайнеров.

«Быстрорастущие специальности формируют новый рынок креативных индустрий», – констатируют исследователи, фиксируя ежегодный прирост на 8–14% числа художников-декораторов, фотографов, организаторов мероприятий, обслуживающего персонала вроде официантов и барменов, а также младших медицинских работников. Будет устойчиво расти, предсказывают во ВШЭ, рынок образовательных услуг и сегмент дополнительного образования. При этом снижается спрос на низкоквалифицированных специалистов и ручной труд — в первую очередь из-за автоматизации производств. Например, стоит ожидать стагнацию в туристической отрасли.

«С появлением удобных сервисов для самостоятельного подбора и бронирования путешествий потребители предпочитают получать туристические продукты без посредников», — говорит директор Центра прикладных исследований и разработок ВШЭ в Петербурге Александр Курячий.

В петербургском офисе HeadHunter соглашаются с основными выводами исследования ВШЭ, приводя цифры: каждое пятое предложение петербургских работодателей относится к IT, а количество упоминаний в вакансиях машинного обучения и искусственного интеллекта за три года возросло на 919%.

С учетом нынешних трендов, связанных с автоматизацией и цифровизацией, говорит директор HeadHunter по Северо-Западу Юлия Сахарова, в горизонте десяти лет останутся три категории сотрудников нерабочих специальностей: настолько низкооплачиваемые, что их слишком дорого заменять AI-моделями, настолько высококвалифицированные и принимающие столь сложные решения, что их сложно заменять AI-моделями, и настолько редкие, что невозможно составить обучающее множество для AI.