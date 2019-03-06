Необычный сервис проката – «аirbnb для автомобилей» – закрепился в аэропорту Лондона

Итоги необычной системы проката автомобилей в лондонском аэропорту Гэтвик (Гатвик) подвели после года работы.

О бизнес-идее компании Car & Away – новой платформы совместного использования автомобилей – пишет ирландское издание Independent. Авиапассажиры, приезжающие в аэропорт на собственном автомобиле, могут сдать его в аренду на все время своего отсутствия.

«Вы доставляете свой автомобиль в аэропорт, и пока вас нет, мы сдаем его напрокат въезжающему пассажиру», – объясняет директор по маркетингу компании Дейв Смит. Таким образом решаются сразу несколько проблем, среди которых главная – высокая цена за парковку в аэропортах. Да, очень удобно приехать прямо к самолету на своем автомобиле, а не тратиться на такси или толкаться в общественном транспорте. Но после этого автомобиль придется оставлять на платной стоянке, которая в Гэтвике обходится в сумму от 80 до 214 фунтов в неделю в зависимости от выбранных опций.

Но если сдать свой автомобиль компании Car & Away, то за ту же неделю можно наоборот заработать до 160 фунтов. Это учитывая 40 процентов комиссии, которые берет компания, и плату за парковку, которую она за вас вносит.

Арендные ставки на такой «airbnb для автомобилей» колеблются в зависимости от модели и спроса на нее. Популярный Ford Focus будет стоить у Car & Away 35 фунтов в сутки, а в «обычном» прокате – от 60 до 100 фунтов. Премиальный BMW 4 серии у «эрби-эн-би» отдается в аренду за 118 фунтов в сутки, а в прокате, например, Eurocar за нее придется заплатить уже 238.

Конечно, не каждый владелец согласится даже на время отдать свою любимую машину в чужие руки. Однако сервис Car & Away гарантирует полную сохранность автомобиля и в случае чего отремонтирует его. Также компания за свой счет страхует автомобиль на время аренды.

Более того, принимая у владельца машину и возвращая ее, компания за свой счет помоет ее и произведет полную уборку салона. В случае, если за время отсутствия хозяина никто так и не воспользуется автомобилем, стоянка в аэропорту все равно будет для автолюбителя бесплатной.

Есть некоторые ограничения. По условиям сдачи в аренду, автомобиль не должен быть старше 9 лет, а его пробег не должен превышать 160 тысяч километров. Персонал компании проводит экспресс-техосмотр. На время аренды в салон устанавливается устройство Telematics, которое отслеживает местоположение машины и может предупреждать арендаторов о превышении скорости или о других нарушениях условий аренды.

«Арендодатели», так и «арендаторы» договариваются с компанией через сайт, причем будущие арендаторы, по словам представителя компании, «проходят тщательную проверку»: изучаются паспортные данные, банковские карты, водительские права. Препятствием является лишь то, что клиентами сервиса могут быть только граждане Великобритании или Ирландии старше 25 лет.