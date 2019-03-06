Кому дадут по лбу за фейк

1 Что решили считать фейковыми новостями?

Теперь это не просто «недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений». И запрещенной она уже становится, не только если создает «угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности». Список угроз расширился, как и их трактовки. Материалы будут удаляться, если есть «угроза создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».

«Фейком может быть любая версия любых общественно значимых событий, – считает директор, ведущий юрист Центра защиты прав СМИ Галина Арапова. – Трагедия в Магнитогорске, где, кроме версии о взрыве газа, СМИ сообщали про версию теракта, была использована в качестве мотивации для принятия данного закона. Версии могут быть признаны фейком».

В законодательных определениях Галину Арапову больше всего смущает формулировка «информация, создающая угрозу». «Будет ли причинён этот вред, совершенно непонятно, – говорит Арапова. – Нет необходимости, чтобы события наступили. Люди, которые будут принимать решения о блокировках, будут сами оценивать ситуацию. По сути дела, вводится цензура».