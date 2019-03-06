Кому дадут по лбу за фейк

1 Что решили считать фейковыми новостями?
Теперь это не просто «недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений». И запрещенной она уже становится, не только если создает «угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности». Список угроз расширился, как и их трактовки. Материалы будут удаляться, если есть «угроза создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».
«Фейком может быть любая версия любых общественно значимых событий, – считает директор, ведущий юрист Центра защиты прав СМИ Галина Арапова. – Трагедия в Магнитогорске, где, кроме версии о взрыве газа, СМИ сообщали про версию теракта, была использована в качестве мотивации для принятия данного закона. Версии могут быть признаны фейком».
В законодательных определениях Галину Арапову больше всего смущает формулировка «информация, создающая угрозу». «Будет ли причинён этот вред, совершенно непонятно, – говорит Арапова. – Нет необходимости, чтобы события наступили. Люди, которые будут принимать решения о блокировках, будут сами оценивать ситуацию. По сути дела, вводится цензура».
2 Кого накажут сразу?
Сетевые издания, не имеющие госрегистрации в качестве СМИ, должны будут удалять спорную информацию мгновенно, как только Роскомнадзор на основании обращения генпрокурора или его заместителя уведомит издание о том, что оно опубликовало фейк. Регулятор фиксирует дату и время направления такого уведомления в своей информационной системе.
«Люди, которые писали этот документ, не посмотрели закон о СМИ, – говорит Галина Арапова. – Сами по себе сетевые издания относятся только к зарегистрированным в Роскомнадзоре СМИ. Понятие «сетевое СМИ» содержится в статье 2 закона о СМИ. Всё остальное – это интернет-проект или сайт».
Председатель профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин «успокоил»: решение о степени достоверности опубликованного можно будет оспорить в суде. Однако, если интернет-ресурс незамедлительно не удалил информацию, Роскомнадзор также незамедлительно направит операторам связи требование его заблокировать (либо до удаления материала, либо до решения суда).
3 Кому дадут время?
СМИ, у которых есть свидетельство о регистрации или лицензия, в случае обнаружения fake-news сначала получат уведомление. Требование удалять недостоверную информацию сформулирует опять же Роскомнадзор с согласия прокурора, после чего у СМИ будут сутки на выполнение требования. Правда, в случае бездействия ресурс тоже будет заблокирован.
«О том, как будет выглядеть процедура уведомления, мы не знаем ничего, – отмечает Галина Арапова. – Но если посмотреть на интернет-проекты, которые не зарегистрированы как СМИ, то получается так, что если Роскомнадзор не может достучаться до администратора сайта, то они просто уведомляют интернет-провайдеров, и те будут блокировать сайт без ожидания действий администраторов. Так, как это делается по «экстремистским сайтам». Так, как они уже делают по «закону Лугового». Они не связываются с сайтом, но сразу направляют требование о блокировке операторам связи, хостинг-провайдерам».
Аналогичный срок на удаление недостоверного контента – сутки – предложено дать и обычным пользователям соцсетей. «Понятно, что удалить будет легче, чтобы не рисковать подпасть под блокировки. На мой взгляд, в итоге тексты будут удаляться по первому свистку под страхом блокировок. Это очень плохо», – отмечает Галина Арапова.
Новостные агрегаторы и вовсе вывели из-под действия закона.
4 Сколько готовить на штрафы
За первую публикацию всем грозит «административка». Но с разными штрафными суммами. Для граждан штраф может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.
«Это касается и пользователей социальных сетей, – уточняет Галина Арапова. – Гражданин – пользователь Интернета, который опубликовал что-то у себя. Но как это будут мониторить, непонятно».
Для должностных лиц штраф от 60 тыс. до 200 тыс. рублей. «Применительно к "Фонтанке.ру", например, это главный редактор, – поясняет Галина Арапова. – Если нет должности главного редактора, как, например, у сайта городского парламента Аssembly.spb.ru, то это будет руководитель юридического лица. Если это некий портал, то владелец доменного имени». Штраф для юридических лиц (коим является директор компании) составит от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.
Повторное «преступление» предполагает для граждан штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей; для должностных лиц — от 300 тыс. до 600 тыс. рублей; для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.
А вот если распространение фейковой информации повлекло за собой «смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, массовое нарушение общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, кредитных организаций, объектов энергетики или промышленности», штрафы вырастают. Для граждан — от 300 тыс. до 400 тыс. рублей; для должностных лиц – от 600 тыс. до 900 тыс. рублей; для юридических лиц – от 1 млн до 1,5 млн рублей.
5 В чём декларируемая польза новых правил?
Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников уверен, что административная ответственность должна помешать особо активным пользователям сети нарушать таким образом общественный порядок, вредить жизни и здоровью граждан или создавать среди населения панические настроения. «Это позволит обеспечить защиту от так называемых сетевых террористов, сообщающих ложные сведения о каких-то значимых событиях. Фейковые новости способны дестабилизировать ситуацию не только внутри страны, но и на международной арене, поэтому в современном мире особенно важно ответственно относиться к тому, насколько проверена, достоверна распространяемая информация», – подчеркнул парламентарий.
Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов в интервью «Фонтанке» выражал сомнение в работоспособности закона о фейковых новостях.
Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»