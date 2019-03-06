Военным запретили публиковать информацию в Интернете и использовать «электронные изделия». Путин подписал указ

Российским военным запретили рассказывать журналистам и пользователям соцсетей о своей принадлежности к армии. Президент России Владимир Путин подписал указ «О внесении изменений в статьи 7 и 28 Федерального закона «О статусе военнослужащих». Текст документа 6 марта опубликован на портале правовой информации.

Запрет также касается публикации каких-либо данных о сослуживцах, членах семей, а также о перемещении воинских частей. Помимо этого военнослужащим и гражданам на военных сборах запретили иметь при себе «электронные изделия», которые могут распространять фото или информацию через Интернет.

Указ предусматривает дисциплинарную ответственность за нарушения, а несущий службу по контракту может быть уволен.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ и был принят в третьем чтении 19 февраля.