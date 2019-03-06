На стройплощадку бывшего завода Оуфа вернулась техника. Жители соседних домов опасаются обрушения

В Петербурге на стройплощадку на 9-й Советской улице, где возводит элитное жилье компания «Ховард Хаус», вернулась строительная техника. Об этом 6 марта сообщили в городском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Ранее в результате работ растрескались соседние дома.

4-го числа на стройплощадке по адресу: 9-я Советская, 17, прошло совещание с участием чиновников районной администрации, сотрудников Госстройнадзора, застройщика и местных жителей.

«На совещании было принято единогласное решение, что, пока не будет гарантирована безопасность, не будут приняты все противоаварийные меры, никакого продолжения работ быть не должно», – рассказал один из участников встречи, депутат городского парламента Борис Вишневский.

В свою очередь, по информации местных жителей, застройщик может в течение следующей недели приступить к установке свай. При этом закон прямо требует от застройщика обеспечить безопасность третьих лиц и окружающей среды.

Разрешение на строительство элитного дома на месте снесенных корпусов медно-котельного завода М.Г. Оуфа компания «Ховард Хаус» получила в конце 2017 года. Состояние соседних исторических домов резко ухудшилось уже в ходе демонтажа заводских построек. На зданиях появились сквозные трещины, конструкциям дома 15, согласно выводам ООО «Жилкомэксперт», грозит обрушение.

Осенью, после смерти владельца компании, Эмина Кули-Заде, строительство остановилось, тем не менее жильцы окружающих домов продолжали наблюдать отрицательную динамику состояния зданий.

В суде против возведения «элитки» бьются градозащитники, которые обнаружили, что перед сносом корпусов завода им переписали дату постройки, «омолодив» здания с 1916-го до 1919 года. Все дореволюционные здания в центральных районах Петербурга охраняются. В случае если постройки признаются аварийными, закон обязывает восстановить их внешний облик. Проект «Ховард Хауса» ничем не напоминает облик корпусов завода Оуфа.