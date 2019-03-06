«Потребительская уверенность снижается». Впервые за почти два года в России упали продажи автомобилей

В феврале 2019 года в России было продано 128 406 новых легковых автомобилей, что на 4771 машину, или на 3,6%, меньше аналогичного показателя годичной давности. После 22 месяцев роста российский авторынок впервые показал падение. Такие данные приводятся в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), опубликованном 6 марта.

«Первый раз почти за два года продажи в феврале показали хотя и маленькое, но снижение по сравнению с предыдущим годом. Потребительская уверенность снижается уже несколько месяцев, поэтому переход в область отрицательных значений не является полностью неожиданным. Ключевой вопрос: в каком направлении пойдет рынок в ближайшие несколько месяцев – обратно к стабильности и росту или в противоположном направлении», – цитирует председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера Autonews.

Лидером февральских продаж стала российская LADA. Марка реализовала за месяц 27 011 автомобилей, что на 1% меньше результата годичной давности. Следом идет KIA, продажи которой за год почти не изменились: 17 731 автомобиль против 17 795 машин в 2018-м. Замыкает тройку самых продаваемых марок февраля еще один южнокорейский автопроизводитель – Hyundai. Его результат оказался на 6% больше прошлогоднего и составил 14 260 реализованных автомобилей. В Топ-5 также попали французский Renault, продавший 8499 машин, и немецкий Volkswagen с результатом в 7346 проданных авто.

Среди конкретных моделей лидируют сразу две «Лады»: LADA Granta разошлась тиражом в 10 574 авто (на 3713 машин больше, чем в феврале 2018-го), а LADA Vesta приобрели 7960 покупателей, и это на 496 машин меньше, чем год назад. На третьем месте оказался KIA Rio, продажи которого сократились на 1877 машин и составили 7102 авто. Четвертую строчку занимает Hyundai Creta, прибавившая к прошлогоднему результату 148 машин и разошедшаяся в количестве 6085 автомобилей. Замыкает пятерку Hyundai Solaris, продажи которого составили 4449 автомобилей – на 151 машину меньше, чем годом ранее.

В то же время среди премиальных машин рост продаж показали сразу семь брендов. Спрос на автомобили BMW вырос на 20% – до 3205 машин. Cadillac продал 50 машин, и это на 27% больше результата годичной давности. Volvo реализовала в России 590 автомобилей, прибавив за год 112,2%. Продажи Audi выросли на 0,1% и составили 1203 автомобиля. Mercedes-Benz реализовал 3075 машин (+10,2%), Jaguar – 169 авто (+1,2%), Porsche – 297 авто (+22,2%). В минус ушли Infiniti и Lexus, их продажи составили 408 (-4,9%) и 1188 машин (-9,1%) соответственно.