Весна пришла, и всё по новой: петербуржец снял на видео, как лёд с крыши скидывают на машины

Наступила весна, а в Петербурге по-прежнему лёд падает на автомобили.

Неаккуратной работой по очистке крыш на улице Радищева, 24, возмутился 6 марта подписчик группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Владимир. «Стоят машины, ребята бросают прямо на них лёд, и всем по барабану», – комментирует он своё обличительное видео.

В январе и особенно в феврале многие петербуржцы понесли ущерб в результате такой уборки. Например, скрипач Мариинского театра Михаил Загороднюк вынужден вести тяжбу с ЖКС за разбитый на улице Союза Печатников «Форд». 9 февраля сотрудники жилкомсервиса чистили там кровлю и накрыли машину музыканта матрасом (это популярный способ защиты), но не помогло. Ремонт «Форда» стоит 270 тысяч рублей. Жилкомсервис отправляет автомобилиста в суд, поясняя, что редко возмещает ущерб в досудебном порядке, особенно когда речь идёт о крупных суммах.

Что касается рядовых жилищников, им тоже приходится нелегко. В комментариях к посту в «ДТП и ЧП» одна из них, Елена, жалуется на то, что автомобилисты не обращают внимание на предупреждения и ограждения, наезжают на ленты и ломают деревянные конструкции.

«Могу кучу таких фото показать!! Сама ставлю ограждения, сама вешаю объявления! За 2-е суток! <...> У меня полная фиксация (фото в день вывески объявлений и постановки ограждений) <...> Вот только ходила проверять ограждения и объявление – обратите внимание! Ограждения выбросили на тротуар и поставили машины, – сетует Елена. – Сразу говорю: эвакуаторы имеют право вызвать исключительно городские службы. УК не имеют права – будет приравнено к угону ТС по закону».