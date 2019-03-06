Леноблтранс: Пассажиров автобуса, который разбился на «Коле», везли нелегально. Пострадали минимум 14 человек, один погиб

Водитель пассажирского автобуса, который попал в ДТП на трассе «Кола» утром 6 марта, на маршруте работал нелегально. Перевозчик «маскировался» под «Тихвинпассажиравтотранс», сообщили в управлении по транспорту Ленобласти.

Как рассказали «Фонтанке» в управлении, пассажиров вёз перевозчик ООО «Барс» от Тихвина до станции метро «Ладожская». На лобовом стекле, это видно и на фотографиях с места аварии, был виден номер маршрута – 860Л, который практически полностью совпадает с официальным – 860Д.

Последний раз проверяли «Барс» накануне, в ходе рейда по выявлению нелегальных перевозчиков. В управлении по транспорту добавили, что были задержаны два их автобуса, которые «маскировались» под «Тихвинпассажиравтотранс».

По данным СПАРК, ООО «Барс» зарегистрировано в Тихвине. В 2008 году компания получила лицензию на перевозки пассажиров автомобильным транспортом от Северо-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора, она бессрочная. Но контрактов на перевозку пассажиров рейсовыми автобусами компания не заключала с 2011 года. В 2017 году она заработала больше 11 млн рублей, ранее проверки выявляли несоответствие профессиональных требований у ответственного за безопасность дорожного движения, отсутствие у него же аттестации и несоответствие тахографа установленным требованиям.

Принадлежит «Барс» Владимиру Антонову, Игорю Грузинскому и Владимиру Кузьмину. Эти же трое бизнесменов владеют долям в ООО «Тихвинпассажирсервис».

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

6 марта около 10:50 на 119-м километре автодороги «Кола», неподалёку от моста через Волхов (Мурманское шоссе), «Рено Логан» выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус. По последним данным УГИБДД (которые остаются предварительными), пострадали 14 человек и один погиб.

Как сообщает издание 47news со ссылкой на главврача Волховской ЦРБ, госпитализированы 11 человек, восемь из них – в тяжёлом состоянии. Кто-то сейчас в реанимации, а кто-то на операционном столе. Лёгкие травмы получили три человека.