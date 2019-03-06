В Красногвардейском и Приморском районах в продажу вышло 42,5 тыс. кв. м недвижимости

ПАО «Группа ЛСР»

Март новинок от «Группы ЛСР» набирает обороты. Открыты продажи в новых домах комплексов «Шуваловский» и «Ручьи» – это 42,5 тыс. кв. м недвижимости, 536 квартир, цена от 80,5 тыс. рублей за квадратный метр.

Продажи начались в доме №10 жилого комплекса «Ручьи», включающем 72 квартиры площадью от 29 до 68 кв. м. Выбрать можно из однокомнатных и трехкомнатных квартир классического формата. В доме предусмотрено небольшое количество квартир на этаже, яркие детские площадки в нескольких шагах от подъезда и отсутствие машин во дворе. Стоимость квадратного метра – от 80, 5 тыс. рублей.

«Ручьи» – это новый микрорайон в Красногвардейском районе Петербурга, к строительству которого «Группа ЛСР» приступила осенью 2018 года. Он будет удобно расположен внутри КАД, благодаря чему легко выехать в другие районы Петербурга. Понадобится не больше 10 минут, чтобы дойти до ж/д станции «Ручьи», откуда можно отправиться за город. Также пешеходы оценят близкое расположение к комплексу станции метро «Академическая» – всего в 5-10 минутах езды на транспорте. Проектом предусмотрены встроенные коммерческие помещения, где разместятся арендаторы торговой, сервисной и досуговой инфраструктуры. Внутренняя территория комплекса будет озеленена: во дворах высадят деревья, кустарники и газоны.

Также «Группа ЛСР» вывела дополнительное предложение в доме №24 жилого комплекса «Шуваловский». Новый дом включает 464 квартиры площадью от 36 до 115 кв. м. Выбрать можно из одно- и двухкомнатных квартир классических планировок, а также четырех- и пятикомнатных вариантов евроформата. Компактная однокомнатная квартира или двухкомнатная «распашонка» с гардеробной и просторной кухней – подходящие варианты для одного человека или пары. Большие семьи оценят уникальные четырех- и пятикомнатные квартиры евроформата площадью до 115 кв. м. Здесь с комфортом разместится семья с двумя и даже тремя детьми, а в кухне-гостиной площадью до 26 кв. м будет легко организовать любой праздник. Минимальная цена квадратного метра в доме №24 «Шуваловского» – от 88 тыс. рублей.

«Шуваловский» отличает хорошая транспортная доступность: неподалеку станции метро «Комендантский проспект» и «Пионерская», развита сеть наземного транспорта, а автомобилисты оценят быстрый выезд на КАД и ЗСД. Окрестности комплекса знамениты зелеными зонами: Новоорловским и Северо-Приморским лесопарками, Удельным парком, Юнтоловским заказником, парком 300-летия Санкт-Петербурга. Вблизи комплекса ряд сетевых супермаркетов, строительные магазины, крупные ТРК, школы, детские сады, поликлиники и другие объекты торговой и социальной инфраструктуры.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

ЖК "Шуваловский" – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/shuvalovskiy/documents/

ЖК «Ручьи» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://lsr-spb.ru/