18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-6°C
/ Завтра: -1
$ 65.84р
74.42р
17:07 06.03.2019
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
06.03.2019 14:55
Печать

В Красногвардейском и Приморском районах в продажу вышло 42,5 тыс. кв. м недвижимости

В Красногвардейском и Приморском районах в продажу вышло 42,5 тыс. кв. м недвижимости

ПАО «Группа ЛСР»

Март новинок от «Группы ЛСР» набирает обороты. Открыты продажи в новых домах комплексов «Шуваловский» и «Ручьи» – это 42,5 тыс. кв. м недвижимости, 536 квартир, цена от 80,5 тыс. рублей  за квадратный метр.

Продажи начались в доме №10 жилого комплекса «Ручьи», включающем 72 квартиры площадью от 29 до 68 кв. м. Выбрать можно из однокомнатных и трехкомнатных квартир классического формата. В доме предусмотрено небольшое количество квартир на этаже, яркие детские площадки в нескольких шагах от подъезда и отсутствие машин во дворе. Стоимость квадратного метра – от 80, 5 тыс. рублей.

«Ручьи» – это новый микрорайон в Красногвардейском районе Петербурга, к строительству которого «Группа ЛСР» приступила осенью 2018 года. Он будет удобно расположен внутри КАД, благодаря чему легко выехать в другие районы Петербурга. Понадобится не больше 10 минут, чтобы дойти до ж/д станции «Ручьи», откуда можно отправиться за город. Также пешеходы оценят близкое расположение к комплексу станции метро «Академическая» – всего в 5-10 минутах езды на транспорте. Проектом предусмотрены встроенные коммерческие помещения, где разместятся арендаторы торговой, сервисной и досуговой инфраструктуры. Внутренняя территория комплекса будет озеленена: во дворах высадят деревья, кустарники и газоны.

Также «Группа ЛСР» вывела дополнительное предложение в доме №24 жилого комплекса «Шуваловский». Новый дом включает 464 квартиры площадью от 36 до 115 кв. м. Выбрать можно из одно- и двухкомнатных квартир классических планировок, а также четырех- и пятикомнатных вариантов евроформата. Компактная однокомнатная квартира или двухкомнатная «распашонка» с гардеробной и просторной кухней – подходящие варианты для одного человека или пары. Большие семьи оценят уникальные четырех- и пятикомнатные квартиры евроформата площадью до 115 кв. м. Здесь с комфортом разместится семья с двумя и даже тремя детьми, а в кухне-гостиной площадью до 26 кв. м будет легко организовать любой праздник. Минимальная цена квадратного метра в доме №24 «Шуваловского» – от 88 тыс. рублей.

«Шуваловский» отличает хорошая транспортная доступность: неподалеку станции метро «Комендантский проспект» и «Пионерская», развита сеть наземного транспорта, а автомобилисты оценят быстрый выезд на КАД и ЗСД. Окрестности комплекса знамениты зелеными зонами: Новоорловским и Северо-Приморским лесопарками, Удельным парком, Юнтоловским заказником, парком 300-летия Санкт-Петербурга. Вблизи комплекса ряд сетевых супермаркетов, строительные магазины, крупные ТРК, школы, детские сады, поликлиники и другие объекты торговой и социальной инфраструктуры.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

ЖК "Шуваловский" – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/shuvalovskiy/documents/

ЖК «Ручьи» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://lsr-spb.ru/

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
06.03.2019 16:37

Весенний марафон подарков

Успей получить весенние подарки от Застройщика жилых комплексов «Образцовые кварталы»!
ПАО «Группа ЛСР»
06.03.2019 14:55

В Красногвардейском и Приморском районах в продажу вышло 42,5 тыс. кв. м недвижимости

Март новинок от «Группы ЛСР» набирает обороты. Открыты продажи в новых домах комплексов «Шуваловский» и «Ручьи» – это 42,5 тыс. кв. м недвижимости, 536 квартир, цена от 80,5 тыс. рублей за квадратный метр.
ГК «КВС»
06.03.2019 14:11

Компания «КВС» расширила ассортимент квартир в интернет-магазине

Хорошая новость для всех, кто хотел совершить покупку квартиры в Ленинградской области через интернет-магазин. Компания «КВС» расширила свой сервис, благодаря чему, такая покупка стала возможна.
АО «Строительный трест»
06.03.2019 13:18

ЖК «Новое Купчино» аккредитован еще одним банком

Газпромбанк выдал ипотечную аккредитацию на покупку квартир в жилом комплексе «Новое Купчино» на пересечении Малой Бухарестской улицы и Дунайского проспекта.
предоставлено компанией "Radiotel"
06.03.2019 12:36

«Ленэнерго» на связи TETRA

АО «РадиоТел-СПб» заключило трехлетнее соглашение с ПАО «Ленэнерго». Подписание стало продолжением многолетнего сотрудничества компаний, которое началось еще в 2011 году.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
06.03.2019 11:54

Введена в эксплуатацию 5-я очередь «Нового Оккервиля»

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 5-й очереди жилого комплекса «Новый Оккервиль». В апреле начнется процесс передачи ключей дольщикам.
Setl Group
05.03.2019 13:59

Setl Group – лидер по объему текущего строительства в Петербурге

Холдинг Setl Group опередил всех конкурентов и в марте 2019 года стал лидером по объему текущего строительства в Санкт-Петербурге. Рейтинг опубликован на официальном сайте Единого реестра застройщиков
предоставлено компанией ARKAN
05.03.2019 13:15

Попытка угона на парковке магазина не состоялась

Вчера в 19:41 на парковке магазина на Лиговском проспекте пытались угнать автомобиль Skoda Yeti.
автор Поташко Д. А.
05.03.2019 13:08

"В бой идут одни старики", или Новые битвы на Рубинштейна

В городе на Неве новые войны жителей и баров на Рубинштейна
АО «Строительный трест»
05.03.2019 12:52

Новая школа в коттеджном поселке «Небо»

1 сентября 2019 года в комплексе коттеджей и таунхаусов «Небо», построенном компанией «Строительный трест» в поселке Кузьмоловский Ленинградской области, откроется английская школа.
ПАО «Группа ЛСР»
05.03.2019 12:37

В марте «Группа ЛСР» запустит продажи квартир сразу в десяти новых домах

«Группа ЛСР» значительно увеличивает предложение и объявляет месяц новинок. В марте компания начинает продажи квартир в десяти новых домах. Масштабные проекты, популярные районы, большой выбор планировок. Следите за новостями и выбирайте свой идеальный вариант!
«Аквилон Инвест»
05.03.2019 12:36

«Аквилон Инвест» презентовал чистовую отделку в готовых квартирах

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» представил варианты готовой чистовой отделки от застройщика в сданном ЖК «КосмосSTAR». Отделка в доме выполняется в двух цветовых решениях «Ваниль» и «Шоколад».