Заходи и бери что хочешь. Почему налетчики без сопротивления Росгвардии похитили банкомат Альфа-банка из торгового центра

Торговый центр «Константиновский» в Пушкине и похищенный банкомат Альфа-банка не были защищены сигнализацией. Налетчики получили десятиминутную фору и спокойно исчезли до объявления тревоги.

Об отсутствии в «Константиновском» и у самого банкомата автоматической сигнализации, выведенной на пульт Росгвардии, «Фонтанке» 6 марта сообщили в пресс-службе ведомства. В распоряжении охраны ТЦ имелась «тревожная» кнопка. Ее нажали после того, как терминал Альфа-банка вырвали из пола и понесли в джип.

Сигнал из «Константиновского», по данным «Фонтанки», поступил на пульт централизованной охраны Росгвардии в 4 часа 39 минут. Наряд приехал через десять минут и никого не застал. Охрана «Константиновского» ничего содержательного не рассказала.

Просмотр видеозаписей показал, что пятеро неизвестных в темной одежде с помощью ленточного троса вырвали банкомат, погрузили в джип и уехали.

В пресс-службе Альфа-банка подтвердили кражу банкомата из «Константиновского» и уточнили, что деньги застрахованы.