Путин порадовался предотвращению терактов в РФ и призвал защититься от киберугроз

Владимир Путин остался доволен снижением уровня террористических преступлений. Об этом он заявил на заседании коллегии ФСБ РФ 6 марта. При этом президент России назвал в качестве реальных угроз кибератаки.

«За последние шесть лет преступлений террористической направленности в России стало меньше: если в 2012 году их было 316, то в 2014-м – 84, а в прошлом – 25», – цитирует его слова агентство RNS.

Путин отметил: в 2017 году было предотвращено 68 подобных преступлений, в том числе 25 терактов. Он указал на то, что сотрудничать по линии антитеррора нужно со всеми странами, в том числе и с теми, с которыми у России есть разногласия.

Кроме того, президент упомянул и об успехах контрразведки. По его словам, благодаря успешным операциям была пресечена деятельность 465 иностранных агентов и 129 кадровых сотрудников. Глава государства указал на то, что зарубежные спецслужбы стремятся нарастить активность в России. Они «всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера», стремятся влиять на эти процессы, «как и в прежние времена, а сейчас, может быть, еще и больше». Исходя из этого, Путин призвал ещё эффективнее защищать информацию о новейшем российском оружии.

Кроме того, по мнению главы государства, нужно усилить защищенность информационного пространства России от современных киберугроз. По его словам, «для этого нужно совершенствовать государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России».