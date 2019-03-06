Uber освободили от уголовной ответственности за ДТП, когда беспилотник насмерть сбил женщину

Uber Technologies не понесет уголовной ответственности за смертельное ДТП, произошедшее во время испытаний автономного автомобиля компании в марте 2018 года. Такое решение вынес прокурор штата Аризона, где и произошла авария. Рассматривает ли прокуратура обвинения против водителя Рафаэлы Васкес, находившейся тогда за рулем беспилотника, пока не известно.

Прокуратура округа Явапай, которой передали дело из-за «потенциального конфликта интересов», пришла к выводу, что видеозапись происшествия может неточно отражать произошедшее, и порекомендовала полиции искать больше доказательств, передает 6 марта Associated Press со ссылкой на заявление окружного прокурора Шейлы Полк. Материалы вернули в прокуратуру города Феникса, чтобы там определили, следует ли возбуждать уголовное дело.

ДТП произошло 18 марта 2018 года в городе Темпе в пригороде Феникса, штат Аризона (США). Внедорожник Volvo XC-90, оснащенный системой автономного управления Uber, сбил 49-летнюю Элейн Херцберг, которая переходила дорогу, толкая свой велосипед. От полученных травм женщина скончалась.

В момент столкновения беспилотник двигался в автономном режиме, однако для контроля за ситуацией в машине находилась водитель-оператор Рафаэла Васкес. Она заявила полиции, что Херцберг «появилась из ниоткуда», и утверждала, что не пользовалась во время движения мобильным телефоном. Однако записи показали, что перед ДТП Васкес смотрела вниз, а на ее телефоне транслировалось шоу «Голос».

Кадр из видео в YouTube

Следователи пришли к выводу, что если бы водитель смотрела на дорогу, произошедшего можно было избежать. Согласно предварительному отчету Национального совета по безопасности на транспорте, система автономного управления Uber Volvo XC-90 заметила Херцберг до столкновения, но не остановила автомобиль, потому что система автоматического торможения в экстренных ситуациях была отключена, чтобы снизить вероятность нестабильного поведения машины. Вместо нее должен был среагировать водитель.

Произошедшее вызвало множество вопросов о безопасности беспилотных автомобилей в целом. Компания Uber приостановила испытания беспилотников и ужесточила требования к водителям-операторам.