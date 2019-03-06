Депутаты Петербурга поругались из-за Сталина и преисподней. Наполеон обстановку не разрядил

Петербургские парламентарии 6 марта отказались рассматривать законодательную инициативу партии «Яблоко» «О запрете увековечения памяти Сталина и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Обсудить советского правителя все равно удалось в рамках утверждения законопроекта о бесплатной юридической помощи гражданам, подвергшимся политическим репрессиям.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», петербургская КПРФ предложила депутатам не рассматривать законопроект о запрете увековечивания памяти Иосифа Сталина, который внесли в городской парламент представители либеральной оппозиции. Коммунистов в этом поддержала «Единая Россия», однако дискуссия все-таки удалась. Депутат Борис Вишневский высказался о роли Сталина в рамках обсуждения законопроекта о бесплатной юридической помощи ряду категорий граждан, в том числе бывшим политзаключённым.

«Помощь им, конечно, нужна. Но невозможно говорить о реабилитации жертв репрессий, не говоря о том, кто в них виноват. Некоторые коллеги стыдливо это называют перегибами, но это не так, это массовые убийства. Главный их виновник и организатор — Сталин», – заявил яблочник. Его коллега Михаил Амосов добавил, что, согласно статистике, в 1937 году к высшей мере наказания в виде смертной казни приговорили 681 тысячу человек.

С ним не согласился единоросс Сергей Купченко, который заявил, что у него есть справка: за все время правления Сталина было расстреляно всего 652 тысячи. Глава фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко заявил, что оппозиционеры пытаются замолчать историю и ввести историческую цензуру. «Сталин — выдающаяся персона. Его нельзя мазать только чёрной или белой краской. А при наполеоновских войнах вообще 3,5 млн человек погибли», – добавил он.

Депутат Максим Резник пожелал убийцам и тиранам гореть в преисподней, а коллегам — стремиться объединять людей, а не разъединять.

Законопроект о бесплатной юридической помощи гражданам, относящимся в соответствии с действующим законодательством к числу лиц, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, и лиц, пострадавшим от политических репрессий, в итоге приняли в первом чтении.