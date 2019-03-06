Шутники из ГИБДД выложили ролик про «мечту мужчин» - дорогу без женщин. МВД пришлось оправдываться за сексизм

Башкирскому МВД пришлось оправдываться после шуточного видео, опубликованного Госавтоинспекцией в соцсетях в преддверии Международного женского дня.

Отдел ГИБДД Уфы на днях выложил на своей странице «ВКонтакте» ролик, озаглавленный «День без женщин». Загруженный перекрёсток проезжают автомобили, велосипедисты, даже роллер с собачкой, пересекают пешеходы – и ни разу не сталкиваются. «В преддверии самого замечательного весеннего праздника – мечта каждого настоящего мужчины!!! – написали сотрудники ГИБДД. – Берегите друг друга и соблюдайте все Правила дорожного движения, даже если вы торопитесь удивить своих любимых женщин и сделать им подарки! Будьте внимательны и аккуратны!»

Тем не менее, многим такое поздравление не понравилось. Ряд медийных личностей заявили, что ролик сексистский и оскорбляет достоинство женщин.

«Сотрудники ГИБДД не хотели никого обижать, – пояснили 6 марта каналу «360» в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан. – Идея была в том, чтобы настроить мужчин в преддверии выходных дней быть внимательными и законопослушными на дороге, соблюдать в этот день и всегда правила дорожного движения».

Ролик сетевой, полицейские просто разместили его у себя на странице и не имеют отношения к созданию материала, добавили в МВД.

Вместе с тем в ГИБДД различают мужское и женское вождение – но не на основе субъективных предпочтений, а на основе статистики. Цифры доказывают, что представительницы слабого пола сильны в соблюдении правил дорожного движения и аккуратно ведут себя на дороге.

«Автоледи управляют транспортными средствами очень аккуратно, стараясь избегать сложных дорожных ситуаций, реже маневрируют в плотном потоке. Мужчин-водителей такая осторожность часто раздражает, но у этого есть психологические причины: мужчины воспринимают габариты автомобилей меньшими, чем в действительности, а женщины – большими. Кроме того, чаще всего маршрут следования девушек – это дом – работа – дом, а многие мужчины зарабатывают, находясь весь свой рабочий день за рулем автомобиля», – говорят в ГИБДД.