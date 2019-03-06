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Происшествия
06.03.2019 15:15
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В Петербурге экс-полицейского приговорили к пожизненному. Вместе с помощниками он подсаживал на наркотики и убивал ради квартир

Санкт-Петербургский городской суд вынес последний приговор по делу «чёрных риелторов», которые радикально решали проблему с хозяевами. Фантазию отставного майора Сергея Крохина, который организовывал убийства и сам не боялся замарать руки, оценили в пожизненную изоляцию и особый режим.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 6 марта Крохина признали виновным в убийстве, пособничестве в убийстве, покушении на мошенничество и незаконном обороте оружия. Установлено, что под командованием бывшего участкового уполномоченного 39-го отдела полиции Крохина трое его подельников втирались в доверие к владельцам квартир, а потом избавлялись от них ради недвижимости. 

Сергей Крохин (в центре)
Сергей Крохин (в центре)
Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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С 2011-го по 2015 год фигуранты убили шесть человек из-за квартир на Английском проспекте, проспекте Ленина в Колпино и на Ленинградской улице в Пушкине. При этом некоторые жертвы были случайными и к квадратным метрам отношения не имели. Первая квартира оказалась самой кровавой. «Фонтанка» писала, что из-за неё сначала подпоили и убили хозяина с сожительницей, а потом устроили «передоз» наследнику.  

В остальных случаях действовали по такой же схеме. В ход шли алкоголь, видимость помощи наследникам, фиктивный брак и переоформление квартиры на супругу. Когда жертвы противились, то получали смертельную дозу наркотика. Особо устойчивых душили. При этом все усилия преступников, по сути, успехом не увенчались.

«Следует отметить, что фигурантам не удалось оформить на себя вышеуказанные квартиры по различным причинам. Заработок составил 800 000 рублей от продажи 1/2 квартиры в Колпино», – отметили в пресс-службе судов. 

Следствие установило, что Крохин лично совершил два убийства, а организовал ещё четыре. Ему назначили пожизненное заключение в колонии особого режима. Туда же, но на 13 лет, суд отправил одного из пособников — Сергея Никитина. Он и Крохин признали вину частично. Ещё двое их товарищей — Зубов и Зорин — осуждены ранее на 8 и 9,5 лет колонии.

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