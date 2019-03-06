Гендиректором «СПб Реновации» назначен Андрей Репин. Он должен «перезагрузить» программу реновации в Петербурге

Совет директоров «СПб Реновации» утвердил кандидатуру Андрея Репина на пост гендиректора компании. Дмитрий Кашинский, которого в феврале назвали новым главой фирмы, официально так и не занял эту должность. Об этом «Фонтанке» 6 марта рассказали в пресс-службе компании.

Перед Репиным поставили задачу организовать перезагрузку программы развития застроенных территорий в Санкт-Петербурге (реновации). Кроме того, топ-менеджеру предстоит ускорить темпы строительства и ввода в эксплуатацию проектов компании и нарастить долю передачи жилых площадей под расселение.

Напомним, что 12 февраля пресс-служба застройщика распространила сообщение о назначении на пост гендиректора Дмитрия Кашинского, экс-главы ГК «Эталон». В комментарии представитель «СПб Реновации» пояснил, что официально топ-менеджер так и не занял этот пост, а решение было принято поспешно, без обсуждения кандидатуры на совете директоров.