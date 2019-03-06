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06.03.2019 14:55
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Маршалы УФСИН наблюдали на YouTubе, как «русский самосвал» идет пешком в Индию, а встретили его на Обводном

Оперативники регионального УФСИН задержали молодого петербуржца, скрывавшегося от исполнения приговора. Сотрудники с ноября месяца смотрели его канал на YouTubе – «Русский самосвал», где он докладывал, как двигается пешим ходом на индийский курорт Гоа. При их очном знакомстве у бушкрафтера (бушкрафт — совокупность навыков выживания в дикой природе) при себе, действительно, были ножи. Только их  встреча состоялась на Обводном канале. «Фонтанка» узнала, что маршалы ему предъявили как видеоблогеру.

По информации «Фонтанки», 5 марта на пересечении Старопетергофского и Обводного канала розыскники регионального УФСИН, которых в СМИ чаще называют по американскому образцу «маршалами», задержали 29-летнего петербуржца Даниила Удовикова. 

Задержание

В июле прошлого года его осудили в Адмиралтейском районе, по большому счету за чепуху — поймали в магазине «ZARA» на Невском проспекте, откуда он бесплатно выносил джинсы и куртку. За что, собственно, и получил свои пять месяцев исправительных работ (несмотря на прежнюю судимость за наркотики). Однако больше сотрудники исполнительной системы его не видели. Так Удовиков стал одним из сотен, разыскиваемых ведомством.

Как выяснила «Фонтанка», с ноября прошлого года оперативники практически в online-режиме наблюдали за своим клиентом. Он создал YouTubе-канал «Русский Даниил САМОсвал», где выкладывал видеоблоги, рекламирующие его пеший поход в Индию и даже больше – на пляжи Гоа. Первый пост появился якобы недалеко от города Опочка Псковской области.  

кадр из видео путешествия
кадр из видео путешествия

Наверное, что-то насторожило уфсиновцев, и они 5 марта подкараулили Удовикова возле магазина для экстремалов, где поклонники направления выживания на природе – Bushcraft (oт гoллaндcкoгo «bosch» (лec) и aнглийcкoгo «craft» (нaвык) – приобретают себе специальное снаряжение.

По данным «Фонтанки», прежде всего оперативники укорили Даниила в дезинформации пользователей. На что молодой выживальщик выдвинул версию, что он дошел до Курска, но в лесу его обманули цыгане. Причем даже при задержании молодой человек был увешан ножами, при себе у него был и травматический пистолет. 

По информации «Фонтанки», около 13 часов в Ленинском суде Петербурга началось рассмотрение меры по его аресту.


© Фонтанка.Ру

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