Первый в России частный космодром решили строить в Нижегородской области. Отправиться к звёздам туристы могут в 2025 году

Первый космодром для туристических полётов может быть построен в Нижегородской области к 2025 году. Об этом 6 марта сообщает NN.RU со ссылкой на региональное правительство и частную компанию «КосмоКурс».

Как рассказал гендиректор «КосмоКурс» Павел Пушкин, соответствующее соглашение с правительством Нижегородской области подписано в конце февраля, документы направлены в «Роскосмос». Если проект будет согласован, то работы начнут уже в следующем году.

В создание космодрома собираются вложить 2,6 млрд рублей частных инвестиций. Первый полёт с пассажирами планируют на 2025 год, а экспериментальный — на 2023-й. Предполагается запускать туристов на высоту около 200 км, где они проведут в невесомости пять-шесть минут. Ориентировочная стоимость — 200 – 250 тысяч долларов.

С участком пока не определились. В интервью «Известиям» Пушкин говорил, что необходима площадка размером 2,5 на 2 километра и инфраструктура. Ранее возможным местом для космодрома называли Татарстан. В «Роскосмосе» уточнили, что документы от «КосмоКурса» ещё не получили, пишет ТАСС.