«Он предпринимал четкие меры и по тактике, и по стратегии». Спикер петербургского парламента предсказал, кто победит на выборах губернатора

Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров уверен, что врио губернатора Александр Беглов не просто будет выдвинут на выборах, но и однозначно избран на пост главы города в сентябре 2019 года. Об этом Макаров заявил журналистам 6 марта на брифинге в Мариинском дворце.

Спикер ЗакСа сделал свое заявление после вопроса о том, кого он поддержит, если не Беглова, ведь временный глава города пока не решил, идти ли на выборы.

«Беглов однозначно пойдёт на выборы губернатора. Здесь сомнений быть не должно. Ещё раз говорю: «Единая Россия» будет его поддерживать», – ответил Вячеслав Макаров. По его словам, Беглов для Петербурга человек необходимый, и на его долю выпало сложное зимнее время. «Он предпринимал четкие меры и по тактике, и по стратегии», – заключил глава парламента и секретарь городской «Единой России».

«Я убеждён, что Беглов — будущий губернатор Петербурга», – резюмировал он и добавил, что остальные желающие участвовать в выборах, конечно, имеют на это право.