Ставропольский суд не сжалился над Александром Емельяненко и оставил его в спецприёмнике

Ставропольский краевой суд оставил бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко в спецприёмнике. Просьба спортсмена смягчить ему наказание по административному делу о неповиновении полицейскому не была удовлетворена. Её рассмотрение состоялось днём 6 марта.

Об этом сообщает РИА «Новости». 37-летний Александр Емельяненко был задержан 1 марта в Кисловодске после того, как он устроил склоку с эвакуаторщиками. Боец не хотел платить штраф за неправильную парковку и, скрываясь на своем золотом «Мерседесе», протаранил несколько автомобилей. Дышать в трубочку спортсмен отказался. А перед тем, как доставить признанного во всем мире самбиста в отдел полиции, его пришлось побороть. Эпичное задержание попало на видео. За неповиновение законному распоряжению полиции бойца отправили в спецприёмник. Максимальная санкция части 1 статьи 19.3 КоАП — 15 суток ареста. Также предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

Посидев в камере, спортсмен понял, что это слишком жёсткое наказание, и подал жалобу. При этом не рассмотрены еще два административных материала, возбужденных в отношении спортсмена.