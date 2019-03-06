ЕС одобрил санкции против 8 россиян из-за инцидента в Керченском проливе
Постпреды стран Евросоюза высказались за персональные ограничения в отношении восьми российских физических лиц. Об этом 6 марта в твиттере сообщил корреспондент европейского бюро «Радио Свобода» (входит в список СМИ-иноагентов российского Минюста) Рикард Йозвак.
«Санкции против восьми человек из России, на которых лежит ответственность за задержание 24 украинских военнослужащих после инцидента в Азовском море, были одобрены. Решение будет оформлено на следующей неделе», – пишет Йозвак.
Для того, чтобы санкции вступили в силу, необходимо одобрение Совета Европы. Заседание по этому поводу состоится до 17 марта.
Европейский союз анонсировал введение нового раунда санкционного давления в середине февраля. Сообщалось, что новые ограничения коснутся восьми человек, которые считаются причастными к задержанию украинских моряков в Керченском проливе.
Справка:
Напомним, 25 ноября 2018 года корабли украинских ВМС «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» были задержаны кораблями погрануправления ФСБ при попытке приблизиться к Керченскому проливу. Российские корабли применяли оружие. Украинские моряки содержатся в СИЗО Лефортово. 3 декабря им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ («Незаконное пересечение границы Российской Федерации»). Им грозит до 6 лет лишения свободы.
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