ЕС одобрил санкции против 8 россиян из-за инцидента в Керченском проливе

Постпреды стран Евросоюза высказались за персональные ограничения в отношении восьми российских физических лиц. Об этом 6 марта в твиттере сообщил корреспондент европейского бюро «Радио Свобода» (входит в список СМИ-иноагентов российского Минюста) Рикард Йозвак.

«Санкции против восьми человек из России, на которых лежит ответственность за задержание 24 украинских военнослужащих после инцидента в Азовском море, были одобрены. Решение будет оформлено на следующей неделе», – пишет Йозвак.

Для того, чтобы санкции вступили в силу, необходимо одобрение Совета Европы. Заседание по этому поводу состоится до 17 марта.

Европейский союз анонсировал введение нового раунда санкционного давления в середине февраля. Сообщалось, что новые ограничения коснутся восьми человек, которые считаются причастными к задержанию украинских моряков в Керченском проливе.