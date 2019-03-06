Беглов рассказал о шести новых составах для петербургского метро в 2019 году за 3,4 млрд рублей. Закупку заказали и отменили еще при Полтавченко

Парк городского метрополитена пополнится на 6 составов в 2019 году. На эти цели было выделено 3,4 млрд рублей. Об этом 6 марта рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов в ходе объезда Кировского завода.

По словам Беглова, срок эксплуатации одного вагона составляет 50 лет, а тележки — 25. При этом гарантийный срок — только 5 лет. «Но через полтора года они (производители. – Прим. ред.) берут снова вагон в цех, проводят ревизию и еще дают на 5 лет, – рассказал глава города. – То есть фактически в таких сложных условиях — 10 лет полная гарантия за счет производства. Нас это полностью устраивает, будем поддерживать».

Новые вагоны «Нева» на зеленую линию городской подземки поступят благодаря контракту с предприятием «ВагонМаш», который Смольный заключил еще в 2017 году, когда губернатором Петербурга был Георгий Полтавченко. Стоимость соглашения – 4 млрд рублей, а общий итог – 7 новых составов. По первоначальному календарному плану четыре шестивагонных состава должны были привезти в 2018 году, три — в 2019-м. Однако впоследствии план был изменен и в прошлом году был поставлен лишь один состав, а объем финансирования предприятия составил 555 млн рублей. Еще 6 составов за 3,4 млрд рублей – те самые, о которых и упомянул Беглов, – попросту перешли на 2019 год.

Как рассказали "Фонтанке" на "ВагонМаше", в 2017 году программа закупки вагонов была Петербургом сокращена в несколько раз. В бюджет 2019 года принятый при Александре Беглове были внесены корректировки и объемы закупок восстановлены.