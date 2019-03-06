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06.03.2019 13:35
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«Мы не позволим мошенникам скрываться». В Юго-Восточной Азии поймали объявленных в розыск россиян

В Таиланде и на Филиппинах задержали российских граждан. Один смог четыре года прожить в королевстве, несмотря на то, что был внесен в базу Интерпола. Другой вероятно решил, что быть нелегалом на Филиппинах лучше, чем в числиться в федеральном розыске в России.

На острове Пхукет полиция Таиланда по ордеру Интерпола задержала 36-летнего россиянина Алексея Долженкова за «незаконную финансовую деятельность» на территории России. В Юго-Восточной Азии мужчине удавалось жить незамеченным несколько лет.

«Алексей признался, что он бежал из России, когда понял, что российские власти собрали доказательства для его ареста в 2015 году. Он уехал в Таиланд по туристической визе и скрывался пока его не арестовали», – цитирует 6 марта заявление иммиграционной полиции королевства издание The Phuket News.

По данным местных силовиков, мужчина мог заниматься незаконной деятельностью через Интернет даже во время своего нахождения в азиатской стране. По версии следствия, он продавал фальшивые налоговые претензии, а также промышлял мошенническими банковскими запросами. Общий ущерб от его деятельности оценивается в 235 млн батов (или 7,38 млн долларов).

«Мы отозвали его прошение остаться в Таиланде. Он будет депортирован», – уточнили в таиландской полиции.

По данным «Фонтанки», Долженков долгое время проживал в поселении Шпаковское Ставропольского края. В 2016 году у него образовалась задолженность по кредитам. В розыск он попадал еще в 2003 году.

Российское посольство в Бангкоке получило запрос по поводу его задержания, однако пока не подтвердило эту информацию.

Второго россиянина нашли в одном из пригородов филиппинской столицы Манилы. Полиция задержала 37-летнего Антона Лихарева, когда он решил продлить свою просроченную визу в бюро иммиграции. Проверка показала, что на родине его могут разыскивать по 159 статье УК РФ (мошенничество), а в республике Юго-Восточной Азии мужчина уже попадал в поле зрения полиции за убийство черепахи.

«Мы не позволим таким мошенникам, как он, скрываться на Филиппинах, поскольку они представляют угрозу для общественных интересов», – приводит 6 марта заявление комиссара по иммиграции Хайме Моренте местное издание Abs-cbn.

По версии следствия, Лихарев прибыл в страну в 2016 году по туристической визе. В 2017 году в одном из заповедников он убил зеленую черепаху, которая взята под особую охрану на Филиппинах как исчезающий вид. За это преступление в стране грозит до 20 лет лишения свободы, однако россиянин настаивал, что убил животное, не зная о последствиях. В итоге, он вышел на свободу под залог. Однако Азию он решил не покидать, продолжив жить по просроченной визе. Сейчас россиянин ждет депортации.

По данным «Фонтанки», Лихарев — уроженец Владивостока. В Приморье он занимался бизнесом, работая как индивидуальный предприниматель. У него была зарегистрированная на его имя недвижимость в столице края и в городе Большой Камень. По информации регионального издания Deita, именно сделки с недвижимостью в Большом Камне стали поводом для внимания правоохранительных органов.

В российском посольстве в Маниле «Фонтанке» не смогли оперативно прокомментировать информацию о задержании россиянина.

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