ЖК «Новое Купчино» аккредитован еще одним банком

АО «Строительный трест»

Газпромбанк выдал ипотечную аккредитацию на покупку квартир в жилом комплексе «Новое Купчино» на пересечении Малой Бухарестской улицы и Дунайского проспекта.

При оформлении ипотечного кредита по акции* на рефинансировние процентная ставка – от 9,7%, срок кредитования – от 1 до 7 лет, первоначальный взнос – от 40% от стоимости недвижимости. Сумма привлекаемых средств может составлять от 500 тыс. до 40 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.gazprombank.ru

Общая площадь жилья в комплексе «Новое Купчино» составит 140 тыс. кв. м. Он будет реализован в пять этапов. Ввод в эксплуатацию первого из них запланирован на IV квартал 2020 года. В нем будет 728 квартир: 309 однокомнатных, 278 двухкомнатных и 141 трехкомнатная. Студии в комплексе отсутствуют. Также в состав первого этапа входят коммерческие помещения площадью 2,9 тыс. кв. м и подземный паркинг на 138 автомобилей. Стоимость квадратного метра в первом этапе жилого комплекса начинается от 103 тыс. рублей.

*Сроки акции: 08.02.2019г. по 31.05.2019г. АО Банк ГПБ (Газпромбанк) лицензия Банка России №354. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте https://www.gazprombank.ru

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru