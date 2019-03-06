Пострадавших в ДТП с автобусом на «Коле» может быть около 15 человек. Точной информации нет до сих пор

Точной информации о пострадавших в тяжёлой аварии на трассе «Кола» у моста через Волхов пока нет. По самым предварительным данным, можно говорить о 15 травмированных.

В отделе пропаганды УГИБДД «Фонтанке» рассказали, что число пострадавших пассажиров автобуса предварительно оценили в 11 человек. Известно, что травмирован водитель (на фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» было видно, что его зажало), но точных данных о его состоянии нет – «предварительно, средний».

Что касается пассажиров, некоторые из них могли уехать с места ДТП на попутках и самостоятельно обратиться к медикам.

Три человека пострадали в «Рено Логане». Про одного сообщалось, что он находится в тяжёлом состоянии. Водитель погиб. На фотографии видно человека в салоне легковушки и человека, лежашего на земле.

Пол и возраст всех пострадавших и жертвы аварии уточняются.

Напомним основную версию ГИБДД. Около 10:50 6 марта на 119-м километре автодороги «Кола» (Мурманское шоссе) «Рено Логан» выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, направлявшийся по маршруту Тихвин – Санкт-Петербург. О фуре в информации УГИБДД ничего не говорится, однако её видно на фотографиях, к тому же её упоминал пассажир автобуса в «ДТП и ЧП».

По данным «Яндекса», на трассе образовался затор. В сторону области его длина достигает почти 5 километров.

Участники «ДТП и ЧП» отмечают сложные дорожные условия. «Дорога скользкая, его элементарно могло бросить на встречку. Самого так кинуло, и скорость 60, еле обратно вернулся», – пишет Пётр.

«Хреновое место, горка, обгон запрещен, но все равно ведь прут. Фуры на обочине встают кто во что горазд, очень часто хвосты торчат на проезжей части, в темноте часто стоят без габаритов. Освещения нет. ДТП в этом месте было лишь вопросом времени», – рассуждает Дмитрий.

Напомним, накануне в Ленобласти легковую «Чери» унесло боком под встречный пассажирский автобус – маршрутку. Вероятно, причиной ДТП стал занос. Пострадали три пассажира маршрутки.