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Власть
06.03.2019 13:30
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У Беглова новый советник по транспорту. Сын преемника Путина в администрации Петербурга раньше подсказывал министру

Список советников временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова пополнился новой фамилией: подсказывать решения в вопросах транспорта ему будет Илья Ткачев. Эту информацию «Фонтанке» 6 марта подтвердил сам Ткачев.

Свой пост он занял еще в начале февраля. Ранее Ткачев был советником министра транспорта. Переход в Смольный он понижением не считает. «Для меня большая честь потрудиться на благо родного города. Отношусь с большой благодарностью к этому предложению», – рассказал «Фонтанке» Ткачев. На вопрос о том, успел ли он сформулировать какие-то идеи, новый советник Беглова ответил, что пока разбирается в происходящих в городе процессах и еще не готов общаться с прессой. 

Илья Ткачев родился в Петербурге в 1985 году. В 2007-м окончил СПбГУ по направлению «Менеджмент организации». Должность советника министра транспорта занял в 2012 году и работал в ведомстве вплоть до отставки Максима Соколова, пересевшего из кресла федерального чиновника на место генерального директора группы компаний «ЛСР». «Фонтанка» писала о том, что Соколов – один из тех, кто давал свои рекомендации по рекрутированию кадров в Смольном.

Напомним, что при Беглове уже сложилась рабочая схема, при которой назначенный советником человек впоследствии становится вице-губернатором, председателем одного из комитетов или занимает другую руководящую должность. Среди примеров – назначение вице-губернатором Евгения Елина, председателем комитета по молодежной политике Юлии Аблец, начальником аппарата губернатора Петербурга Ирины Ган и другие. 

Отметим, отец Ильи, Геннадий Ткачев, в 1996 году стал преемником Владимира Путина на посту председателя комитета по внешним связям. С 1998 года Ткачев-старший, помимо должности главы комитета, занял и пост вице-губернатора и работал на госслужбе вплоть до 2002 года, уйдя в отставку по состоянию здоровья. Он скончался в 2004 году.


© Фонтанка.Ру

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