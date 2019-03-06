«Левада-центр»: Зима охладила протестный потенциал россиян. Только треть верит в защиту своих прав на улице

Готовность россиян принимать участие в протестах, которая увеличилась в середине 2018 года, к февралю 2019-го снизилась, сообщают 6 марта социологи «Левада-центра».

В июле в вероятность массового протеста в своём городе в защиту прав и против падения уровня жизни верили 41% респондентов, сегодня лишь 34%. За те же 7 месяцев каждый десятый россиянин примкнул к тем, кто считает массовый протест «маловероятным». Сейчас 63% россиян не верят в уличную активность «несогласных». Летом 2018 года этих скептиков было 54%.

Также фиксируется падение готовности граждан самим примыкать к недовольным толпам на площадях. Лишь каждый четвёртый (26%) найдет в себе силы на этот шаг в случае начала протеста. В ноябре о готовности протестовать говорили 30% россиян. Останутся дома все те же 2/3 населения. 69% сейчас против 66% полгода назад.

Если требования будут политическими, то интерес к ним у россиян будет ещё ниже. Только каждый пятый (20%) пойдет в такие колонны. Три четверти населения (75%) заявлять политические требования на улице не готовы.

Однако год назад россиян, готовых выходить на улицу с политическими требованиями было втрое меньше, чем сейчас, – 6%. В сентябре 2018 года участвовать в политическом протесте был готов каждый десятый гражданин (11%).

В апреле прошлого года социологи констатировали самый низкий протестный потенциал общества за последние 10 лет. В начале февраля 2019 года большинство россиян назвало уличный протест самым непривлекательным способом изменения ситуации к лучшему.

Опрос проведен 15–20 февраля 2019 года среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Директор центра Лев Гудков ранее выражал несогласие с этим решением, в том числе в интервью «Фонтанке».