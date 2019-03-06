«Тойота» открыла новый крупный дилерский центр на Северо-Западе

Фото предоставлено Холдингом «Интеравтотим» («ИАТ» )

В Санкт-Петербурге открылся один из самый больших в Северо-Западном регионе «Тойота Центр Волхонский», дилерский центр холдинга «Интер Авто Тим» и предлагает весь модельный ряд автомобилей Toyota, а также сервисные услуги.

Холдинг «Интер Авто Тим» является партнером компании «Тойота» с 1998 года и которому уже принадлежит три центра Toyota и центр Lexus в Санкт-Петербурге.

Центр расположен на Волхонском шоссе на площади более 6 гектаров, с общей площадью всех помещений более 8 тысяч квадратных метров. Практически 2,5 тысячи квадратных метров из них отведены на просторный шоурум, а в сервисной зоне размещены 15 слесарных постов и 5 постов для кузовного ремонта. Центр обладает собственной отдельной высокотехнологичной покрасочной камерой, которая вступит в строй в августе 2019 года.

Зона работы сервисных консультантов заглублена в сервисную зону и имеет стеклянные перегородки по периметру, что позволяет клиентам с комфортом проводить время во время оформления автомобиля и видеть свое авто во время технического обслуживания.

«Клиент всегда на первом месте – это основа нашего бизнеса. Я уверен, что этот дилерский центр, который является одним из самых больших в Санкт-Петербурге и расположен в таком красивом здании, позволит клиентам получить уникальный опыт обслуживания и гостеприимства», – комментирует президент ООО «Тойота Мотор» г-н Сюдзи Суга.

Холдинг «Интеравтотим» («ИАТ» ) создан в 1998 году, сотрудничает с компанией «Тойота» с 2002 года. На сегодняшний день холдингу принадлежат четыре центра Тойота и Лексус в Петербурге: «Тойота Центр Парнас», «Тойота Центр Приморский», «Тойота Центр Автово», «Тойота Центр Волхонский» и «Лексус Центр Приморский».