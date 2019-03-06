Золотая земля возле «Лахта Центра» обрастает гостиницами

Президент М-1 Global Вадим Финкельштейн планирует построить у арены для боев по смешанным единоборствам, расположенной по соседству с главным небоскребом города, гостиничный комплекс. Но местные - против.

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Получив в собственность участок, владелец арены сможет построить и гостиницу, и апартаменты. Смольный считает продажу преждевременной, а администрация Приморского района выступает против, вменяя инвестору невыполнение обязательств по благоустройству территории и напомнив, что отелей около штаб-квартиры «Газпрома» и так хватает.

Как рассказал «Фонтанке» Вадим Финкельштейн, в планах рядом с ареной построить гостиничный комплекс с помещениями для занятий спортом. Причем, судя по подготовительным мерам, проект планируется с размахом. Компания во время публичных слушаний к проекту поправок к правилам землепользования и застройки, которые завершились в марте текущего года, предложила увеличить предельную высотность участка с 27 до 80 метров. Комиссия приняла заявку к рассмотрению. Вадим Финкельштейн пояснил, что строить «пигмей» смысла нет, учитывая, что поблизости уже возвышаются 462-метровый «Лахта Центр» и 105-метровый комплекс «Атлантик Сити».

Рядом с участком, на котором располагается арена «М-1», поставить еще один гостиничный комплекс планирует ООО «Лахта Плаза». В рамках тех же публичных слушаний комиссия приняла к рассмотрению предложение компании увеличить высотность застройки участка напротив дома номер 169, литера А, по Приморскому проспекту, с 27 до 77 метров. Согласно данным СПАРК, единственным собственником юрлица является Любовь Пригожина, аналогичное имя носит супруга бизнесмена Евгения Пригожина.

На состоявшемся 4 марта заседании "малого правительства" в Смольном было решено отложить рассмотрение вопроса о целевом выкупе ООО «Концертно-спортивный комплекс «М-1 Арена» участка площадью 1,7 га напротив дома номер 140 по улице Савушкина.

В феврале прошлого года там официально открылся многофункциональный комплекс «М-1 Арена», который стал основной площадкой для проведения в Петербурге городских и всероссийских соревнований по единоборствам (фактический запуск произошел два месяца спустя).

Против целевого выкупа участка возразил глава Приморского района Николай Цед, который заявил, что инвестор арены не до конца выполнил обязательства по благоустройству территории.

Напомним, участок под строительство арены для проведения турниров по единоборствам ООО «Академия боевых искусств» получила в 2012 году. Разрешение на строительство компания получила три года спустя. МФК занял около трети территории. Инвестор, который в январе, согласно данным базы СПАРК, сменил название на ООО «Концертно-спортивный комплекс «М-1 Арена», планирует реализовать на оставшемся пространстве проект гостиничного комплекса.

Стопроцентным собственником компании является зарегистрированное в Нидерландах юрлицо «Мпринт Глобал Б.В.», которая связана с президентом M-1 Global Вадимом Финкельштейном.

«Мы сейчас, конечно, пользуемся нашими соседями (гостиница «Лахта Плаза»), но у них высокий ценник, четыре, почти пять звезд, – пояснил Финкельштейн. – Сколько у нас проходит мероприятий — всем нужно где-то разместиться». К слову, ценник в ближайшем отеле начинается от 5 тысяч рублей в сутки. Как пояснил предприниматель, посетителям арены и участникам соревнований не хватает расположенного в непосредственной близости отеля более скромной ценовой категории и тренировочных залов.

Конкретного проекта пока нет. Для его реализации президент M-1 Global планирует найти инвестора, пояснив, что собственных средств на строительство гостиничного комплекса у него нет. Однако искать интересантов имеет смысл только после того, как участок перейдет в собственность «Концертно-спортивного комплекса «М-1 Арена».

Согласно Генплану, участок расположен в функциональной зоне Д (общественно-деловая застройка с включением объектов жилой и инженерной инфраструктуры). Она позволяет в том числе возвести апарт-отель. На этот тип псевдожилья, напомним, в конце прошлого года ополчился Смольный. Предложения варьировались от ограничения прироста апартаментов в городе до лишения застройщиков налоговых льгот.

Камнем преткновения проекта может стать вопрос выкупа участка собственниками арены . Согласно Земельному кодексу, владелец объекта недвижимости имеет исключительное право приобретения находящейся под ним земли. В настоящее время территория находится в аренде на 49 лет, однако на руки договор компания пока не получила.

Бизнесмен не скрывает, что за счет строительства гостиницы намерен частично компенсировать затраты на возведение «М-1 Арены». По словам Финкельштейна, арена пока что не окупает себя. Спорткомплекс благодаря высоким акустическим свойствам выступает также площадкой для живых концертов оперной и симфонической музыки, без использования подзвучки. В частности, в этом году в комплексе пройдет концерт всемирно известной оперной дивы Анны Нетребко. Сейчас ежемесячно там проходят – 10 мероприятий, для загрузки площадки необходимо, чтобы показатель увеличился до 15 -20 событий.

В комитете по градостроительству и архитектуре вопрос о продаже участка считают несвоевременным в связи с незавершенностью проекта. Чиновники напомнили, что инвестдоговором с владельцами арены предусмотрено две очереди строительства спортивного комплекса и административных корпусов. Пока компания завершила только возведение арены.

Если строительство гостиничного комплекса будет обосновано проектом планировки территории и будет утверждено правительством, председатель комитета по градостроительству и архитектуре возражать против планов Финкельштейна не будет, рассказал корреспонденту «Фонтанки» глава КГА Владимир Григорьев.

Чиновник сообщил, что профильные органы в настоящее время разрабатывают проект планировки территории, в рамках которого решается вопрос размещения заездов на участки рядом с ареной. «По существующему законодательству владельцы участков могут разделить их без согласования с органами архитектуры. Что иногда затрудняет вопросы, связанные с планировкой территории», – пояснил председатель комитета.

Глава Приморского района Николай Цед, в свою очередь, выступил решительно против продажи участка. «Начнем с понятного: вводу объекта предшествует облагораживание территории. Ничего не путаю? Во-первых, нет парковки. Ставят машины на газонах, а мне летят жалобы от граждан. Во-вторых, на общественных слушаниях рассуждали о 27 метрах высотности, а теперь 80 метров. В-третьих, может, кто не знает, эта территория поделена на несколько участков, и что там будет возведено, пока точно неясно. Земля же тут золотая, а бюджет города получит 60 миллионов рублей, и все, а потом участки можно продать. Допустим, под апарт-отель. Замечу, что рядом уже расположены четыре отеля. Карты должны быть открыты», – добавил чиновник.

Действительно, в радиусе километра от арены есть несколько гостиниц и целая россыпь небольших апартаментов.

Финкельштейн претензии главы района отверг, предположив, что чиновник обладает устаревшей информацией. «У нас все благоустроено. Честно говоря, не могу понять, что вообще имеется в виду. Оформлены и засеяны газоны, паркинг, все сделано. Когда мы открылись, от жильцов соседних домов действительно поступали жалобы на незавершенное благоустройство. Так это было еще в апреле, а в течение зимы мы не могли приступить к ландшафтным работам — земля была замерзшая», – пояснил предприниматель.

Проблема с въездом на территорию арены также была решена. Летом 2018 года компания получила согласование ГИБДД.

«Участок имеет ряд значимых преимуществ, среди которых близость к «Лахта-центру», пешеходная доступность до станции метро и нескольких спортивных объектов, а также виды на Финский залив. Последний фактор наиболее оптимально использовать в формате высотного объекта», – комментирует руководитель отдела стратегического консалтинга Knight Frank St Petersburg Игорь Кокорев.

По словам эксперта, описанные преимущества позволяют реализовать на участке гостиницу или апарт-отель. Привлекательность для инвесторов во многом зависит от предлагаемой схемы реализации проекта, но в целом возможность создания инвестиционно привлекательного объекта на участке есть.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»