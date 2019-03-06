Компания «КВС» расширила ассортимент квартир в интернет-магазине

ГК «КВС»

Хорошая новость для всех, кто хотел совершить покупку квартиры в Ленинградской области через интернет-магазин. Компания «КВС» расширила свой сервис, благодаря чему, такая покупка стала возможна.

Процедура приобретения жилья в новостройке такая же, как и по городским объектам. Необходимо зайти на сайт ГК «КВС» по адресу kvsspb.ru, выбрать понравившийся вариант, нажать клавишу «в корзину» и следовать подсказкам.

Мартовским покупателям при покупке квартиры через интернет-магазин ГК «КВС» дарит скидку в 50 000 рублей*. Март – прекрасный месяц для того, чтобы сделать своей женщине шикарный подарок. А что может быть еще более шикарным, чем квартира? Спешите, воспользоваться специальным предложением можно только в марте.

*Сроки акции: с 01.02.2019г по 31.03.2019г., организатор акции: ООО «КВС-АН», ИНН/ОГРН: 7802629452 /1177847271392. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте компании: kvsspb.ru или по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

Группа компаний «КВС» – инвестиционно-строительный холдинг, эксперт в области жилищно-гражданского строительства, один из крупнейших застройщиков Санкт Петербурга. ГК «КВС» работает в Санкт-Петербурге больше 15 лет. За эти годы построено более 1 миллиона квадратных метров недвижимости. 15 тысяч семей живут в домах, построенных «КВС».