Адвокат Бритва добился освобождения экс-главы Renault-Nissan Карлоса Гона из японской тюрьмы. Это обошлось в 9 млн долларов

После трех с половиной месяцев заключения бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi 6 марта наконец смог покинуть японскую тюрьму. Он освобожден под крупный залог, сумму которого «Фонтанка» уже называла – один миллиард иен (около 9 миллионов долларов).

По условиям освобождения Гон не может покидать Японию и за ним будет установлено круглосуточное наблюдение, сообщает CNN. На фотографии, распространенной фотоагентствами, бывший топ-менеджер покидает тюрьму в плотном кольце полицейских, на нем голубая бейсболка, очки и медицинская маска.

Решение об освобождении было принято вчера токийским окружным судом. У прокуратуры были сутки на обжалование этого решения. Апелляция была подана, но суд ее отклонил.

Карлос Гон отвергает все обвинения, но, несмотря на это, ему пришлось провести в тюрьме необычно длинный для таких дел срок – 107 дней. Такое долгое содержание под стражей шокировало всю автоиндустрию и вызвало напряженность между Францией и Японией, а также сомнения в справедливости японской системы правосудия, отмечает CNN.

Освобождения удалось добиться лишь третьей команде защитников, нанятых топ-менеждером. Новая команда состояла в основном из японских адвокатов во главе с известным 73-летним патриархом адвокатуры Дзюнихиро Хиронака (Junichiro Hironaka) по прозвищу Бритва. Он смог убедить судей в том, что Гон продолжит участие в судебном разбирательстве, но при этом здоровье 64-летнего предпринимателя не позволяет ему оставаться за решеткой.

Фактически Гон освобожден под домашний арест – настолько плотно за ним будут наблюдать правоохранители. Хотя он не будет ограничен в передвижениях, ему запрещено общаться с кем бы то ни было, кроме адвокатов, и передвигаться он сможет только в сопровождении полицейских. Кроме того, жилище Гона будет оборудовано круглосуточным видеонаблюдением.