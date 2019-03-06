«Победа» назвала новые базовые аэропорты. Петербурга среди них нет

Авиакомпания «Победа» будет базироваться в Сочи, Новосибирске и Екатеринбурге.

Об этом 6 марта сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заместителя генерального директора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрея Панова.

По словам топ-менеджера, в Красноярске будут базироваться два типа самолетов: узкофюзеляжные Boeing-737 и Sukhoi Superjet 100. В планы «Аэрофлота» входит сделать из аэропорта Красноярска международный транзитный хаб для рейсов между Азией и Европой.

Летом 2018 года «Аэрофлот» сообщил о новой пятилетней стратегии развития группы, которая предполагает создание баз и хабов в регионах РФ. Сообщалось, что два из них планируется строить в аэропортах Сочи и Красноярска, один – в Новосибирске и один — в Екатеринбурге.

Северной столицы среди потенциальных баз и хабов не оказалось. Хотя ранее власти Северной столицы сообщали о желании сделать Пулково узловым аэропортом для лоукостеров, причем «Победа» рассматривалась как флагманский перевозчик.

Ранее авиакомпания «Победа» заявила об отмене международных полетов из Петербурга из-за проблем с досмотрами службы безопасности. Оперативно найти ей замену Пулково не удалось.