За неправильную борьбу со снегом бизнес оштрафовали на 18 млн рублей. Больше всего досталось за Комендантский и Шушары

Государственная административно-техническая инспекция начислила 18,3 млн рублей штрафов за нарушения требований к зимней уборке, а также несоблюдение культуры производства работ. Об этом 6 марта сообщают в ведомстве.

В инспекции привели несколько конкретных примеров. Самые крупные штрафы достались компании «А-Проект» (600 тысяч рублей) и ПАО «Ленэнерго» (450 тысяч рублей). Однако их оштрафовали по совокупности «достижений»: не только за нарушение правил уборки, но и за невыполнение обязательных требований ГАТИ к производству работ. «А-Проект», например, слишком долго ограничивала движение, вопреки ордеру инспекции, а также нарушила требования к уборке зоны строящегося Комендантского проспекта на участке от Шуваловского проспекта до проезда К-1 у Глухарской улицы, а также от улицы Шаврова до Нижне-Каменской улицы.

«Ленэнерго» отличилось по-другому: до начала работ не получило ордер инспекции, содержало временное ограждение зоны производства работ в неисправном и загрязненном состоянии, не установило информационный щит и так далее.

Непосредственно за плохую уборку 400 тысяч рублей штрафа «впаяли» ООО «Дальпитерстрой», которое своевременно не очистило от снега и наледи Школьную улицу вдоль дома № 19 и Вишерскую улицу у дома № 3. Гораздо больше неубранных объектов у ООО «СП Северное», которое не справилось с очисткой участков Гражданского и Северного проспектов, проспектов Науки и Луначарского, а также Учительской улицы и улицы Брянцева.

За снег и наледь на крыше дома № 17 по набережной Лейтенанта Шмидта 100 тысяч рублей штрафа заплатит ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России. На 20 тысяч рублей больше инспекция взяла с ООО «Коломяжское» за неубранные объекты благоустройства на улицах Матросова, Смолячкова, Новолитовской и Грибалевой, а также в Беловодском переулке.

Напомним, что 5 марта серьезный снегопад обрушился на город второй раз с начала весны. За два дня петербуржцы успели пожаловаться на сугробы через Интернет почти 200 раз. О провалах с уборкой пишут и читатели «Фонтанки». Неудовольствие вызвали, например, нерасчищенные тротуары на проспекте Непокорённых. Поскальзываясь и пробираясь через занесённый снегом участок, следов уборки горожане разглядеть не смогли.