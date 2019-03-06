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Происшествия
06.03.2019 12:48
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По следам дивана и холодильника с миллиардом рублей пришли на Крестовский к бизнесмену, который ездит на Maserati

В элитный дом на Крестовском острове зашел СОБР с экономической полицией и Федеральной службой безопасности. Хозяин – петербургский бизнесмен – заподозрен в связи с тем миллиардом кеша, который в два приема оперативники выносили из петербургской квартиры.

По информации «Фонтанки», утром 6 марта сотрудники СОБРа появились во дворе статусного своими жильцами дома 7 по Кемской улице на Крестовском острове. Вместе с оперативниками «налогового» блока Управления экономической безопасности ГУ МВД и Службы экономической безопасности регионального УФСБ они пришли в квартиру к 52-летнему петербургскому бизнесмену Игорю Калкину.

По данным нашего издания, его разбудили по яркому уголовному делу о незаконной банковской деятельности, возбужденному еще в конце 2017 года в Главном следственном управлении ГУ МВД.

Тогда оперативники пришли в квартиру на улице Гастелло, где в прямом смысле в диване у скромной петербурженки Натальи нашли 605 миллионов рублей. Продолжение же оказалось еще оригинальней: посчитав, что второй раз «снаряд в одну и ту же воронку» не залетает, обнальщики вновь начали складировать кеш в квартире на Гастелло. Превозмогая удивление, экономическая полиция вновь посетила Наталью. В этот раз оттуда вынесли еще под 400 миллионов рублей. И в этот раз «Фонтанка» описала квартирку на миллиард.

Как стало известно нашему изданию, по версии следствия, обыскиваемый Игорь Калкин и является тем, кого, по большому счету, лишали сотен килограммов наличности. К нему уже прибыл адвокат, а следствие намерено в ближайшие дни допросить его как подозреваемого.

Что касается нового фигуранта, то нельзя сказать, что он крупный игрок теневого рынка. Но все же недвижимость и его появления на Porsche Cayenne говорят об опыте. Кстати, невзирая на экономические удары, нанесенные силовиками, в последнее время его видели на Maserati.

 


© Фонтанка.Ру

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