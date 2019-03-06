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Строительство
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06.03.2019 11:54
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Введена в эксплуатацию 5-я очередь «Нового Оккервиля»

Введена в эксплуатацию 5-я очередь «Нового Оккервиля»

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 5-й очереди жилого комплекса «Новый Оккервиль». В апреле начнется процесс передачи ключей дольщикам.

5-я очередь «Нового Оккервиля» располагается в центре микрорайона по адресу Каштановая аллея, д. 2, рядом с уже работающими школой и детским садом. Дом переменной этажности (от 17 до 20 этажей) насчитывает 962 квартиры общей площадью 42,6 тыс. кв.м.

Отличительной особенностью новостройки является небольшое количество квартир на этаже и отсутствие студий. Отделка каждой парадной выполнена по индивидуальному дизайн-проекту с использованием качественных долговечных материалов. Просторные парадные имеют два входа – со стороны улицы и со стороны двора, где расположен свободный от автомобилей прогулочный бульвар с цветниками, скамейками и детскими площадками. В начале бульвара разбит живописный сквер с фонтаном «Влюбленная пара», ставший центром притяжения всего микрорайона.

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

На первых этажах расположены коммерческие помещения общей площадью 2088 кв.м. В них откроется ресторан, пекарня и другие полезные заведения. В соседних домах работают почта, отделение банка, детская и взрослая поликлиника, фермерские магазины, студии творчества, аптеки, кафе, супермаркеты и пр. В «Новом Оккервиле» открыта школа на 1600 мест, два детских сада, спорткомплекс с бассейном и ледовой ареной, парк Оккервиль.

«С конца января идет процесс осмотра квартир дольщиками и подписание смотровых справок, – комментирует начальник отдела продаж «Отделстрой» Николай Гражданкин, – Это наша обычная практика, которая позволяет оперативно организовать процесс заселения. Те, кто уже был на просмотрах, отмечают высокое качество строительства и отделки».

В 5-й очереди «Нового Оккервиля» есть в наличии готовые одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с различными вариантами отделки. Стоимость – от 3,39 млн. рублей. Строящиеся квартиры предлагаются в заключительной, 6-й очереди, «Нового Оккервиля» со сроком сдачи в IV квартале 2019 года.

Справка о компании «Отделстрой»

Жилой комплекс «Новый Оккервиль» – Застройщик ООО «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new_okkervil/docs/

 

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